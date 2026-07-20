Laredo alberga un Curso de Verano de la UC que se centra en el uso del arte como medio de propaganda en la Roma imperial - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Oficial de Idiomas de Laredo acoge desde este lunes un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) que pone el foco en el análisis del ars politica, es decir, el uso del arte público como instrumento de propaganda en la Roma imperial.

En un comunicado, la UC ha explicado que el curso 'El mundo clásico a través de las imágenes: de Homero a la era de las revoluciones' ofrece un recorrido desde Homero hasta la era de las revoluciones para analizar cómo las representaciones del mundo clásico han modelado la cultura occidental y siguen presentes en la forma de comunicar, ejercer el poder y comprender la sociedad.

Otro de los principales objetivos de la formación es enseñar a interpretar las imágenes para comprender la historia.

"Aprender a leer las imágenes supone aprender a leer una sociedad", ha apuntado el codirector del curso, José Nicolás Saiz, que lo coordina junto a la profesora de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Pilar Díez del Corral.

Saiz ha explicado que la sociedad está "profundamente marcada por la imagen", por lo que aprender a interpretarla resulta "más necesario que nunca".

En este sentido, ha señalado que el mundo clásico no es solo un objeto de estudio para historiadores o arqueólogos, sino que "forma parte de la vida cotidiana".

Esa presencia se refleja en la arquitectura, las instituciones políticas, el derecho, la literatura, el cine, la publicidad o incluso en expresiones lingüísticas de uso cotidiano. "Seguimos hablando de un talón de Aquiles, de una odisea o de un caballo de Troya sin detenernos a pensar en el origen de esas expresiones", ha apostillado.

Además, ha señalado que los mitos clásicos siguen inspirando a creadores contemporáneos porque abordan cuestiones universales "como el poder, la guerra, el amor, la justicia o la condición humana, que continúan siendo plenamente vigentes".

El codirector del curso ha opinado que detrás de una escultura, una pintura, una moneda o un relieve "hay siempre una intención, transmitir una idea, legitimar un poder, difundir una creencia o conservar una memoria", y es que las representaciones visuales "permiten comprender cómo se construyeron las sociedades antiguas, cómo proyectaban su identidad y qué mensaje pretendían transmitir a quienes las contemplaban".

Ese poder de las imágenes para construir discursos ocupa una parte de este programa académico, porque desde la Antigüedad los gobernantes comprendieron que una representación visual podía transmitir un mensaje "de forma más inmediata y duradera que cualquier discurso escrito".

Finalmente, Saiz ha establecido un paralelismo entre el mundo antiguo y la actual cultura visual, porque las sociedades antiguas ya comprendieron que una imagen bien construida "podía emocionar, persuadir y transmitir un mensaje con una enorme eficacia".