Laredo aprueba un presupuesto de 25,2 millones que refuerza servicios sociales

Laredo. Vista de la villa pejina desde el mar. Playa - EUROPA PRES

LAREDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Laredo ha aprobado este lunes el presupuesto para este año, que supera los 25 millones (25.252.029 euros), un 1,4 por ciento más que en 2025.

Las nuevas cuentas priorizan la atención a las personas, el apoyo al comercio local, la mejora de los barrios y el impulso a los servicios públicos sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos. Y entre las novedades, figura la creación del Bono Comercio o un servicio de comida a domicilio.

El documento económico destaca por un "importante refuerzo" de los servicios sociales, cuya inversión aumenta cerca de un 10%, siete veces más que el crecimiento global del presupuesto, con el objetivo de mejorar la atención a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables.

Así, se ha incluido, por primera vez, de una partida específica de 15.000 euros para un servicio municipal de comida a domicilio, dirigida a personas que no pueden cocinar por sí mismas. Asimismo, se incrementa un 14,5% la dotación destinada al servicio de ayuda a domicilio, que pasa de 406.000 a 465.000 euros, así como la teleasistencia en un 18,2%.

Además, los programas de bienestar social experimentan un crecimiento del 42%, mientras que el contrato con lo que se refuerza la capacidad del Ayuntamiento para atender las necesidades sociales del municipio, tal y como destaca en un comunicado.

Las cuentas de 2026 incorporan también nuevas medidas de apoyo a la economía local, como la puesta en marcha del Bono Comercio, dotado con 40.000 euros, con el objetivo de incentivar las compras en los negocios de proximidad durante los meses de menor actividad.

En materia de inversiones y servicios, reservan 150.000 euros para el asfaltado y mejora de calles en los barrios, suben un 6,2% el montante destinado al servicio de salvamento y socorrismo en las playas y elevan un 16,7% la partida de Juventud, que alcanzará los 70.000 euros para ampliar la oferta de actividades y programas.

Por otro lado, el presupuesto también refuerza el apoyo a la cultura, las tradiciones y el deporte, ya que el Consistorio destinará 600.672 euros en subvenciones nominativas a entidades, asociaciones y colectivos de distintos ámbitos.

Además, contempla una partida de 270.000 euros en subvenciones deportivas de concurrencia competitiva, así como 91.000 para las culturales.

Asimismo, los premios de la Batalla de Flores aumentan cerca de un 15%, con lo que se refuerza "el apoyo municipal a una de las principales señas de identidad de Laredo".

UN PRESUPUESTO PARA AVANZAR Y NO QUEDARSE ATRÁS

El alcalde de Laredo, Miguel González, ha destacado que estos presupuestos "reflejan las prioridades del equipo de gobierno y sitúan a las personas en el centro de la acción municipal". En un comunicado, ha subrayado que el incremento del gasto social se ha conseguido "sin subir los impuestos y gracias a una gestión responsable y rigurosa de los recursos públicos".

Asimismo, el regidor ha puesto en valor la "estabilidad económica" del Ayuntamiento, y ha destacado que este es el tercer presupuesto que el equipo de gobierno presenta al Pleno en tres años de mandato, "consolidando una forma de gobernar basada en la planificación, la responsabilidad y la continuidad".

"Era necesario aprobar este presupuesto porque un ayuntamiento no puede permanecer atado de pies y manos con unas cuentas prorrogadas, incapaz de responder a las necesidades reales que tiene hoy nuestro municipio. Un presupuesto prorrogado es un pueblo parado, congelado en el pasado, mientras que un presupuesto aprobado nos permite seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos", ha valorado.