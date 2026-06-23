Le piden año y medio y 4.700 euros por dar un cabezazo a un hombre que le recriminó por 'colarse' en la parada de taxi

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SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de año y medio de cárcel a un hombre acusado de agredir a otro que le había recriminado que no guardara el orden de espera en una parada de taxi, y para el que reclama una indemnización de 4.700 euros.

Este miércoles, 24 de junio, se celebrará a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria la audiencia preliminar, para ver si las partes llegan a un acuerdo o van a juicio por este delito de lesiones.

El ministerio público explica en su escrito de calificación que el otro hombre se disponía a subirse en un taxi cuando vio que el acusado no respetaba el orden de espera. Entonces, se lo reprochó y el procesado, "actuando con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un fuerte cabezazo en la cara".

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió rotura de dientes y luxación del cartílago nasal. Tiene como secuelas defecto estético por rotura parcial de los incisivos centrales inferiores y desviación del tabique nasal.

DROGAS EN SANTOÑA.

Media hora después, a las 10.00 y en la misma Sala, está señalada otra audiencia preliminar por un asunto de drogas, con dos acusados de traficar con cocaína. Según la Fiscalía, quedaron en un garaje de Santoña para proceder a la entrega de un kilo de dicha sustancia.

Cuando fueron detenidos, uno llevaba en el coche un paquete con 998 gramos de cocaína que iba a entregar al otro para su venta entre terceros. El ministerio público les considera autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y pide para cada uno siete años de prisión y 40.000 euros de multa.