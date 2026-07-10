La lengua de signos protagoniza el inicio de los Cursos de Verano de la UC en Bezana

Alumnos del curso de iniciación a la lengua de signos española - UC

SANTA CRUZ DE BEZANA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aula Ambiental Costa Quebrada de Soto de la Marina, en Santa Cruz de Bezana, ha acogido esta semana el curso 'Iniciación a la lengua de signos española' dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), con el que ha iniciado las actividades en esta sede que cumple su décima edición.

La cita ha contado con una alta participación de asistentes, en su mayoría profesores, orientadores y personal universitario.

Así lo ha señalado en un comunicado la institución académica, tras la celebración de este monográfico que ha contado como docente con Faustino Saiz, especialista de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN).

Durante estos días, los alumnos han aprendido a presentarse, a dar información básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conocen. Asimismo, han conocido expresiones cotidianas de uso muy frecuente, el alfabeto dactilológico y cuestiones básicas como el calendario, los números, los colores, las horas o las rutinas diarias.

Al respecto, Saiz ha señalado que actualmente existe un mayor conocimiento de este idioma, un fenómeno que se refleja en el número cada vez más amplio de personas interesadas en asistir a este tipo de cursos, ha destacado. Por este motivo, FESCAN ampliará en septiembre el número de alumnos en sus cursos de formación.

RETOS DE LA LENGUA DE SIGNOS

Con estos cursos, FESCAN persigue dar un paso más hacia la normalización lingüística de la lengua de signos española, integrándola en el paradigma del plurilingüismo y del valor de las lenguas para la cohesión ciudadana con el fin de "derribar las barreras lingüísticas que aún existen entre las personas sordas y oyentes", ha indicado la UC.

En este sentido, Cristina Assal, asesora educativa de FESCAN y directora del curso, ha insistido en que uno de los retos es ampliar el número de signantes y ha animado a "que lo aprendan todas las personas", ya que es "la lengua natural" de las personas sordas.

"Ser usuario de la lengua de signos implica romper una barrera de comunicación importante para el colectivo de personas que la utilizamos", ha sostenido.