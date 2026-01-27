Leticia Díaz y Roberto García Corona (Vox) moderan un coloquio con dos expatriados venezolanos en Torrelavega

Cartel de la charla-coloquio organizada por la Asociación Hispanidad Libre de Torrelavega - ASOCIACIÓN HISPANIDAD LIBRE DE TORRELAVEGA

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hispanidad Libre de Torrelavega ha organizado una charla-coloquio para este jueves, 29 de enero, que tendrá como ponentes a José Manuel Guitián y Valentina Pláceres, dos expatriados venezolanos y vecinos del municipio, y como moderadores a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria y al portavoz del grupo municipal, Leticia Díaz y Roberto García Corona.

La cita, titulada 'Venezuela, presente y futuro en libertad', comenzará a las 19.30 horas en la Sala Mauro Muriedas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Los ponentes ofrecerán su testimonio sobre la situación de Venezuela y abordarán los desafíos políticos y sociales que atraviesa el país, así como las vías y oportunidades para construir su futuro.

La Asociación Hispanidad Libre de Torrelavega ha invitado a los interesados a acudir a este encuentro, concebido como "un espacio de reflexión, diálogo y compromiso con la libertad y la realidad de los pueblos hermanos de Hispanoamérica", según ha trasladadado en nota de prensa.