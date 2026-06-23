El libro sobre el editor santanderino Ramón de San Nicolás Araluce se entregará en 'Felisa'

Presentación libro que se entregará al público de Felisa - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Donato Ramón de San Nicolás Araluce. De Santander a la edición internacional', del investigador y editor Jesús Herrán Ceballos, será la publicación de Felisa 2026, la Feria del Libro de Santander y Cantabria.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este martes la obra acompañada por la concejala de Cultura, Noemí Méndez; el presidente del Gremio de Editores de Cantabria, David Perujo; y el autor del libro, Jesús Herrán.

La publicación, editada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Gremio de Editores de Cantabria, cuenta con una tirada de 3.000 ejemplares y se entregará a los visitantes de la feria que realicen compras de libros por valor de 25 euros en los establecimientos participantes.

La regidora ha puesto en valor la colaboración que el Consistorio mantiene con Felisa y con el sector editorial cántabro, una alianza -ha dicho- que permite impulsar iniciativas destinadas a fomentar la lectura, apoyar a las librerías y acercar la cultura.

También ha destacado además el valor divulgativo de la obra, que rescata la trayectoria de una figura nacida en Santander y de relevancia en la historia de la edición española.

"Las ciudades también se construyen a través de la memoria de quienes contribuyeron a su desarrollo intelectual, científico, artístico o empresarial. Recuperar esas trayectorias supone reforzar nuestra identidad colectiva y comprender mejor el papel que Santander ha desempeñado en distintos ámbitos de la historia", ha afirmado.

OBRA.

La obra realiza un recorrido por la vida y el legado de Donato Ramón de San Nicolás Araluce, fundador de una de las casas editoriales más importantes de la España de la primera mitad del siglo XX.

A través de una investigación rigurosa, Jesús Herrán reconstruye la biografía del editor santanderino y analiza el impacto cultural y educativo de un catálogo que alcanzó proyección internacional desde Barcelona.

El volumen permite así descubrir a un santanderino que logró impulsar un proyecto editorial de alcance internacional y cuya influencia llegó a varias generaciones de lectores tanto en España como en numerosos países de América.

Entre los aspectos más destacados del libro figura el estudio de la colección 'Las obras maestras al alcance de los niños', considerada una iniciativa pionera que acercó los grandes clásicos de la literatura universal al público infantil y juvenil.

También pone en valor la participación de figuras de primer nivel vinculadas a la editorial Araluce, como María Luz Morales, primera mujer directora de un gran periódico español, La Vanguardia, o el ilustrador José Segrelles, uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional de su tiempo.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN.

La alcaldesa ha subrayado igualmente la importancia de la edición como industria cultural y ha reconocido el trabajo que desarrollan todos los profesionales que integran la cadena del libro.

Por su parte, Herrán ha explicado que el origen de la investigación surgió tras la publicación de un artículo en El Diario Montañés en el que reivindicaba la figura de Araluce, un personaje poco conocido pese a haber nacido en Santander. A partir de entonces inició una labor de documentación que le llevó a localizar documentos inéditos, correspondencia histórica y material aportado por los bisnietos del editor.

El resultado es una publicación de 64 páginas y 58 ilustraciones a todo color, presentada en formato de 14 x 20,5 centímetros y encuadernada en rústica con solapas y pliegos cosidos al hilo, que incluye un apunte biográfico de Ramón de San Nicolás Araluce, información sobre su actividad editorial, documentos históricos, imágenes de sus publicaciones y un análisis de las principales colecciones que impulsó.