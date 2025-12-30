Las obras de la carretera de San Roque de Riomiera al Puerto de Lunada empezarán en primavera

Carretera de Lunada - GOBIERNO

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado las obras de mejora de la plataforma de la carretera autonómica CA-643 entre San Roque de Riomiera y el Puerto de Lunada, en el tramo La Concha-Portillo de Lunada, que espera iniciar en la primavera de 2026.

Con una inversión de más de 4,2 millones de euros, estos trabajos permitirán ampliar la calzada en un tramo de 12 kilómetros, construir muros de escollera y colocar nuevas balizas, además de un cambio en la señalización, y con todo mejorar la seguridad en un tramo donde cuatro jóvenes madrileños perdieron la vida el pasado mes de marzo tras salirse de la vía y despeñarse con el vehículo en el que viajaban.

En concreto, el proyecto propone una mejora de la plataforma y de seguridad vial en el tramo que va desde el punto kilométrico PK 2+200 en La Concha, en el municipio de San Roque de Riomiera, hasta el punto kilométrico PK 14+200 en El Portillo de Lunada, en el límite con la provincia de Burgos, a una altitud de 1.350 metros.

Así, se llevará a cabo la ampliación de la calzada hasta conseguir un ancho de cinco metros hasta el punto kilométrico 10, mientras que en el resto de la calzada la ampliación se realizará en aquellas zonas en las que sea posible.

Además, se construirá un nuevo drenaje longitudinal en toda la carretera; se colocará un nuevo caño en el punto kilométrico 9+500 de un diámetro de 1.500 milímetros para el drenaje transversal; se ejecutarán varios muros de escollera necesarios para ampliar la plataforma, y el firme se realizará mediante un triple tratamiento superficial.

De igual modo, se colocarán balizas de nieve en toda la carretera a ambos lados cada 25 metros; se mantendrá la señalización vertical, a excepción de algunos carteles que se cambiarán; se realizará una nueva señalización horizontal, con dos líneas discontinuas blancas a cada lado de la calzada, y se colocará una barrera de seguridad en toda la longitud de la carretera.

Para facilitar las labores de conservación y minimizar los costes de mantenimiento, en las zonas en las que se encuentran localizados los puntos de deslizamiento de neveros se dispondrán tramos de barrera fácilmente desmontables con el fin de reducir los tramos de barrera que puedan verse dañados y facilitar su reposición.

IMPORTANTE Y NECESARIA

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que con esta actuación "tan importante y necesaria" se cumple el compromiso adquirido esta legislatura por el Ejecutivo autonómico de redactar el proyecto de mejora para su posterior fase de supervisión y licitación.

Media ha confiado en que esta obra contribuya de manera "decidida" a mejorar la seguridad vial de la red de carreteras de Cantabria, especialmente en este tramo donde ocurrió el accidente mortal de marzo.

"Hemos tomado medidas después de lo que pasó aquel trágico día, hemos escuchado las necesidades de los usuarios de las carreteras y nos hemos puesto en marcha con la mayor celeridad posible para dar solución a un problema que afecta a todos los ciudadanos y visitantes de Cantabria", ha afirmado el consejero.