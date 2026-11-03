Licitados por 244.668 euros los trabajos de vuelos y fotografía aérea de Cantabria para 2027 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio ha licitado por 244.668 euros la contratación de los trabajos de vuelo y fotografía aérea de Cantabria para 2027, con posibilidad de prórroga y otra toma adicional de imágenes durante 2028.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que esta actuación, impulsada por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, tiene como objetivo la captación de fotografías aéreas de muy alta resolución de toda la geografía regional.

Unos trabajos que resultan "fundamentales" para el seguimiento de aspectos vinculados con el territorio, como la gestión ambiental, el seguimiento de masas forestales o especies invasoras, el despliegue de infraestructuras o la construcción de nuevas edificaciones, entre otros aspectos, ha explicado.

El anuncio, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incluye la contratación de uno o varios aviones equipados con sensores de última generación que sobrevolarán todos los rincones de la geografía regional durante varios días.

Además de esta contratación, la Consejería trabaja en otros proyectos relacionados con la generación y actualización de información geográfica de la comunidad autónoma. Entre ellos figura la elaboración del Gemelo Digital Tridimensional de Cantabria, cuya publicación está prevista durante el primer cuatrimestre de 2027 a partir de los datos captados en la campaña de vuelo realizada este pasado verano.

Se trata de una iniciativa de ámbito regional que situará a Cantabria como la primera comunidad autónoma en disponer de un gemelo digital de estas características para la totalidad de su territorio.

En concreto, este proyecto, independiente del contrato ahora licitado, permitirá disponer de una representación tridimensional del territorio regional y dará continuidad a la recopilación sistemática de información geográfica, lo que favorecerá su conservación y consulta para distintos usos técnicos, administrativos y de planificación.

Hasta ahora, Cantabria participaba en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que proporcionaba una cobertura del territorio cada tres años, pero carecía de información durante los años intermedios.

Con las campañas anuales promovidas por el Ejecutivo autonómico, se amplía la frecuencia de actualización de las imágenes y se dispone de información más reciente para su utilización a través del portal Mapas Cantabria, ha informado el Gobierno.

La web Mapas Cantabria, en la que el Ejecutivo publica todos sus mapas e imágenes aéreas, constituye un recurso importante no sólo para el disfrute y conocimiento de nuestro paisaje, sino también como herramienta de difusión de la normativa que afecta al territorio y que es utilizado "por cientos de empresas y miles de ciudadanos".