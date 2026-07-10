Liébana, en aviso amarillo a partir de la tarde por lluvias y tormentas

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SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Liébana estará este viernes, a partir de las 14.00 horas y hasta el final del día, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En esta comarca cántabra, se prevén acumulaciones de precipitación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

También se pronostican tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes, con chubascos localmente fuertes y granizo.

Liébana es la única zona de Cantabria con avisos este viernes por fenómenos meteorológicos en una jornada en la que más de la mitad de España está en aviso, de diferentes niveles, por calor.

De las 12 CCAA con avisos por altas temperaturas dos llegarán al nivel naranja: Cataluña y Baleares. Además, otras lo estarán por lluvias y tormentas.

De acuerdo con AEMET, las máximas descenderán excepto por Baleares y el tercio noroeste peninsular, que experimentarán pocos cambios. Aún así, se superarán los 35ºC en amplias zonas de la Península y Baleares e incluso se rebasarán los 38ºC en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.

Por otro lado, las mínimas bajarán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular y se registrarán aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Baleares. Los termómetros no marcarán menos de 20ºC en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste.

El organismo estatal prevé que un embolsamiento de aire frio en altura se sitúe sobre la Península generando un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas. Por la tarde, ésto provocará el desarrollo de nubosidad de evolución dando lugar a chubascos y tormentas.

De acuerdo con el pronóstico, es probable que las tormentas lleguen a localmente fuertes en interiores de la mitad norte peninsular. Asimismo, también hay posibilidades de que vayan acompañadas de rachas muy fuertes de viento. En menor medida, también es posible que se de algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental.

En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico que por lo general tenderá a despejar. Asimismo, también habrá bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica.

Por lo demás, AEMET avanza que soplará viento flojo en la Península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del este en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; con viento variable en el resto. En Canarias, habrá viento moderado de componente norte.