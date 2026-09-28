Archivo - Liébana está este martes en aviso amarillo por rachas de 80 km/h.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo
SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Liébana estará este martes, 29 de septiembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por rachas de viento máximas de 80 kilómetros por hora.
En concreto, este nivel de alerta estará vigente entre las 10.00 horas y la medianoche, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se produzca este fenómeno en la comarca lebaniega con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.