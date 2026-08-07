Liérganes tendrá un parking de autocaravanas con 27 plazas, que costará 600.000 euros y se hará en ocho meses

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SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la construcción de un aparcamiento de autocaravanas en Liérganes, con 27 plazas y una inversión cercana a los 600.000 euros. El plazo de ejecución es de ocho meses, una vez adjudicada la obra.

Se ubicará en una parcela en la parte noroeste del pueblo, próxima al cementerio, y aunque está próxima al núcleo urbano, se sitúa fuera del perímetro del Conjunto Histórico.

El proyecto contempla acondicionar este terreno, de titularidad municipal y con desnivel que requiere obras de explanación, para habilitar el parking. Las dimensiones de cada plaza serán de unos 3,50 metros de ancho y 7,50-8,00 de largo y habrá una adicional para el vaciado de aguas grises de vehículos.

Además de las zonas de aparcamiento y los viales de circulación, se ha proyectado murete o pie de escollera en la parte inferior de los taludes, con una altura máxima de un metro, para contener el terreno anexo a la parcela, así como el relleno de los huecos entre las piedras de escollera con tierra vegetal y plantas trepadoras.

Y en el perímetro de las zonas de aparcamiento se distribuirán armarios eléctricos con tomas de corriente para dar servicio a todas las plazas, así como farolas con luminarias de tecnología led.

PASO IMPORTANTE.

Para el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, esta licitación supone "un paso importante" para seguir fortaleciendo la oferta turística y cultural de Liérganes, uno de los municipios con "mayor atractivo patrimonial" de Cantabria.

"Esta actuación permitirá mejorar los servicios destinados a un segmento turístico en constante crecimiento, favoreciendo un modelo de turismo sostenible, ordenado y respetuoso con el entorno".

También ha resaltado que el parking contribuye a dinamizar la economía local, con nuevas oportunidades para el comercio, la hostelería y el tejido empresarial de la comarca.

"Además, reforzamos la capacidad de Liérganes para recibir visitantes durante todo el año, poniendo en valor su riqueza cultural, histórica y paisajística" ha señalado el consejero.