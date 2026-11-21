Archivo - Olas rompiendo en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará este domingo, 22 de noviembre, en aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, este nivel de riesgo estará vigente entre esta medianoche y las 12.00 horas, cuando se prevé viento del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y mar combinado del Oeste o Noroeste de 4 a 5 metros.

A partir de esa hora, las condiciones meteorológicas mejorarán y el aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) que permanecerá activo hasta las 22.00 horas.

En esta franja temporal el viento del Oeste soplará de 50 a 61 km/h (fuerza 7), mientras que el mar seguirá combinado del Oeste o Noroeste de 4 a 5 metros.