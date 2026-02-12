El litoral de Cantabria está este viernes en aviso naranja por oleaje y Liébana por nevadas

Archivo - Temporal marítimo de viento en Cantabria.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' hará que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active este viernes, 13 de febrero, el aviso naranja (peligro importante) en el litoral de Cantabria por fenómenos costeros adversos y en Liébana por nevadas.

Asimismo, toda la comunidad autónoma estará en alerta amarilla (peligro bajo) por viento, el interior y el sur por nieve y la costa por lluvia.

En concreto, el aviso por mala mar estará vigente entre las 12.00 horas y el final del día por viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del noroeste aumentando a 4 a 5 metros.

Este aviso naranja se extenderá hasta las 15.00 horas del sábado, ante la llegada de mar combinada del noroeste de 6 a 8 metros y viento del noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).

Pasado este nivel de riesgo, el aviso se rebaja a amarillo hasta las 18.00 horas del sábado, ya que se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del norte o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

También estará en aviso naranja Liébana, en este caso por nieve. Igualmente, comenzará a las 12.00 horas del viernes y concluirá al mediodía del sábado. Se espera acumulación de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros, bajando la cota hasta los 600-700 metros al final del día.

En aviso por nieve, amarillo, estarán también el centro y el Valle de Villaverde entre las 18.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado, cuando se prevé una acumulación de 2 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros y la cota en los 900 metros, la primera jornada, y espesores de 4 centímetros y una cota de 700-800 metros durante el sábado.

La Cantabria del Ebro estará en la misma situación entre las 18.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado. Las acumulaciones serán de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros, con la cota descendiendo a los 900 metros. Ya el sábado los espesores ascenderán a 10 centímetros, bajando la cota a los 700-800 metros al final del día.

Además, el viento dejará fuertes rachas en toda Cantabria y la activación del aviso amarillo entre las 18.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado. Las rachas serán del noroeste de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el Valle de Villaverde, y de hasta 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro, rolando el viento a oeste en la segunda jornada.

Mientras, las lluvias dejarán aviso amarillo en el centro y el Valle de Villaverde entre las 12.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado. Se prevé para este periodo temporal una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en una hora, más probable de alcanzar en los Valles Pasiegos, con probabilidad de chubascos en forma de nieve.

RECOMENDACIONES

Ante los avisos meteorológicos, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

Así, por la llegada de mala mar solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Además, por la incidencia de lluvias el servicio de emergencias del Gobierno insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Ante la previsión de nieve se hace necesario evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo. Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, el 112 recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Desde el 112 se recomienda, también, tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor. Se deben de mantener en buen estado y alejados de textiles, es importante no sobrecargar regletas y tomas de luz, y hay que apagarlos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches. Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

Además, se solicita a los ciudadanos especial precaución en carretera y prestar atención a las placas de hielo que pueden formarse en la vía, fundamentalmente en zonas sombrías, al amanecer y al anochecer. Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.