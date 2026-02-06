El litoral cántabro, en aviso amarillo por costeros hasta las 16 horas

Archivo - Olas rompiendo en Santander.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo
SANTANDER 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El litoral cántabro permanece este viernes, hasta las 16.00 horas, en aviso amarillo (peligro bajo), por fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
Durante este tiempo, se prevé principalmente mar adentro, combinada del oeste o noroeste de 4 a 5 metros, con una probabilidad del 40-70 por ciento.
Además de Cantabria, en gran parte del país están este 6 de febrero en aviso amarillo por costeros o viento, como Asturias, País Vasco, Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Islas Baleares.