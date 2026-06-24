El litoral cántabro, en aviso rojo hasta las 17.00 horas por máximas de 41 grados - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso rojo (peligro extremo) por calor al litoral cántabro hasta las 17.00 horas de este miércoles, ya que las temperaturas podrían alcanzar los 41 grados centígrados.

De este modo, están en aviso rojo el litoral, Liébana, el centro y el Valle de Villaverde, con máximas previstas entre los 40 y los 41 grados.

Mientras, la Cantabria del Ebro permanece hasta la misma hora en aviso naraja (peligro importante) por temperaturas que pueden llegar a 38 grados.