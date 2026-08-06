Llega a Cantabria la muestra sobre los cinco siglos de historia compartida de Mónaco y España

Jubilé du prince Albert Ier pour les quinze ans de règne, avril 1914. Foto de la exposición Mónaco y España - DR ARCHIVES HISTORIQUES DU PALAI

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida' llega a Cantabria con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Organizada por la Embajada de Mónaco en España, esta exposición se podrá ver desde el próximo martes, 11 de agosto, y hasta el 21 de septiembre en la Biblioteca Central de Cantabria. Se enmarca dentro de la voluntad de poner de relieve la riqueza de los "vínculos históricos, culturales y diplomáticos" entre ambos países.

Tras su paso por Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca recalará en Santander, donde también se exhibirá una selección de documentos, archivos e imágenes, que repasan las principales etapas de las relaciones entre Mónaco y España a lo largo de cinco siglos.

La exposición pone de manifiesto los intercambios políticos, culturales y humanos que han contribuido a forjar una relación "duradera" entre ambos países, al tiempo que subraya la continuidad de estos vínculos hasta la actualidad.

La elección de Cantabria como una de las sedes de esta exposición obedece a los lazos entre el Principado de Mónaco y esta comunidad autónoma, que hunden sus raíces en la figura del Príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922), pionero de la investigación científica y gran impulsor de los estudios sobre la prehistoria europea.

Su interés por las cuevas de Cantabria y su apoyo a las investigaciones arqueológicas de la región contribuyeron al conocimiento y a la proyección internacional del patrimonio rupestre cántabro.

CENTRO DE ARTE RUPESTRE ALBERTO DE MÓNACO EN PUENTE VIESGO

Como reconocimiento a esta herencia histórica, en 2022 se inauguró en Puente Viesgo el Centro de Arte Rupestre de Cantabria 'Príncipe Alberto I de Mónaco', un espacio dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio prehistórico de la región.

En esa ocasión, el Gobierno de Cantabria y el Principado de Mónaco suscribieron un acuerdo de cooperación cultural destinado a fomentar los intercambios en materia de patrimonio, investigación, cultura y promoción internacional.

Estos proyectos reflejan la voluntad compartida de "seguir fortaleciendo una relación basada en el conocimiento, la cultura y la valorización de un patrimonio de relevancia universal", subraya el Gobierno regional en un comunicado.

HOMENAJE Y OPORTUNIDAD.

La etapa cántabra de esta exposición constituye, por tanto, un "homenaje" tanto a los 150 años de relaciones diplomáticas entre Mónaco y España como a una historia de colaboración científica y cultural que une desde hace más de un siglo al Principado y a Cantabria.

Catherine Fautrier-Rousseau, embajadora de Mónaco en España, ha destacado que el 150 aniversario de las relaciones entre Mónaco y España "suscribe el marco de una historia compartida que se remonta a cinco siglos de vínculos entre ambos países", y considera que "es una oportunidad para rendir homenaje a los lazos creados y proyectar hacia el futuro una relación construida sobre respeto, confianza y colaboración".

Por su parte el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha subrayado la "oportunidad" que se ofrece con esta "interesante" exposición tanto a los cántabros y como a los visitantes, para conocer "de manera más cercana, la estrecha relación entre Cantabria y el Principado de Mónaco, que surge del cuidado y conservación de uno de los mejores patrimonios arqueológicos del mundo que custodiamos en las cuevas de esta tierra, un patrimonio que nos proporciona imagen y marca de cara al exterior".