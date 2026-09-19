Llega a Laredo el Desembarco de Carlos V, una de las recreaciones históricas "más espectaculares de España"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste al Desembarco de Carlos V en Laredo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha participado en la recreación histórica del Desembarco de Carlos V en Laredo, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que, según el consejero, es una de las "recreaciones históricas más espectaculares de España" y que se celebra del 18 al 20 de septiembre.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado esta recreación histórica, en la que se reúne la Corte Imperial del abdicado Emperador Carlos V como paso previo a su retiro en el Monasterio de Yuste (Cáceres), es una de las más espectaculares de España.

Por ello, durante cuatro días Laredo se convierte en una villa renacentista adornada con pendones, estandartes, actuaciones artísticas callejeras y un mercado.

Martínez Abad, junto con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y el alcalde de Laredo, Miguel González, ha recibido a Carlos V a su llegada a la playa Salvé y ha puesto al día al emperador sobre la actualidad de España y también de Laredo.

En relación con la situación que atraviesa Ceuta, el titular de Cultura ha expresado su preocupación por el escenario "de incertidumbre y desprotección" que, a su juicio, "amenaza la integridad del territorio".

Asimismo, ha criticado con dureza la actuación del Gobierno central y del presidente, Pedro Sánchez, cuya principal prioridad es "mantenerse en el poder, en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos que, con su esfuerzo diario, sostienen el desarrollo y bienestar del país".

Asimismo, ha aprovechado su intervención para poner de relieve el trabajo del consistorio laredano, "que se ocupa de las grandes cosas, sin desatender las pequeñas, haciendo más fácil la vida a sus vecinos".

El consejero ha querido agradecer la labor de todas las asociaciones y agrupaciones culturales por "engrandecer esta fiesta" y ha invitado a todos los asistentes a disfrutar "de los manjares y de los vinos, del cariño y de la hospitalidad de esta villa de Laredo".

Por último, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria de seguir impulsando esta fiesta para "elevar su prestigio y sus atractivos".

Tras la recepción en el palenque, las autoridades autonómicas y locales han acompañado a Carlos V y su cortejo en su recorrido por las calles de la villa hasta la Plaza de Abastos.