Lleno en El Sardinero para celebrar el ascenso del Racing con fuegos artificiales, cánticos y la trompeta de Villalibre

Lleno en El Sardinero para celebrar el ascenso del Racing con fuegos artificiales, música y la trompeta de Villalibre - REAL RACING CLUB

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Campos de Sport de El Sardinero registraron anoche un 'No hay billetes' para la fiesta de celebración del ascenso del Real Racing Club a Primera División, en la que hubo hueco para cánticos, fuegos artificiales, baile y hasta para la trompeta del futbolista Asier Villalibre.

El evento comenzó pasadas ya las 22.30 horas --más de media hora después de lo previsto-- con un homenaje al músico Chema Puente y su 'Santander la Marinera', que fue interpretado por Miguel Cadavieco a rabel y acompañado por las gargantas de los racinguistas además de por el colorido de las bengalas, presentes durante toda la celebración.

Le siguió una actuación de decenas de bailarinas, que precedió a la icónica canción popular 'La Fuente de Cacho', cantada por todos los asistentes, puestos en pie y con la bufanda en alto y alumbrando el cielo santanderino con las linternas de sus móviles, en uno de los momentos más emotivos de la cita.

A continuación, el 'speaker' del club, José Barba, y el jugador Marco Sangalli se hicieron con el micrófono para anunciar, uno a uno, a todos los responsables de este éxito deportivo, desde los propietarios del club hasta los componentes del Racing, tanto jugadores como equipo técnico y auxiliar.

Para finalizar las presentaciones, que estuvieron acompañadas de cánticos para cada jugador y en las que la grada reclamó la continuidad de Peio Canales, Gustavo Puerta y Pablo Ramón, el último en entrar fue el delegado del equipo, Delfín Calzada, que portaba la trompeta de Asier Villalibre.

El delantero vizcaíno demostró sus dotes artísticas al tocar 'La Fuente de Cacho' y un remix de 'Por volver a Europa un día'.

Además, tomaron la palabra el presidente del club, Manolo Higuera, el otro copropietario del club, Sebastián Ceria, y el capitán del primer equipo, Íñigo Sainz-Maza, quien se llevó la mayor ovación de la noche por su recuerdo hacia los aficionados, empleados y futbolistas responsables de la supervivencia del cuadro cántabro a lo largo de estos 14 años alejados de la élite del fútbol español.

Como cierre, se celebró un espectáculo de fuegos artificiales y petardos que iluminó el cielo de Santander y, tras la foto de familia, apareció una charanga que acompañó la vuelta de honor de la plantilla.

Los jugadores, la charanga y decenas de aficionados se dirigieron a pie hacia el centro de la ciudad, donde continuaron las celebraciones hasta altas horas de la madrugada.

Antes de la fiesta en el estadio, hubo una rúa del equipo en autobús descapotable que partió a las 19.30 horas de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia y discurrió por gran parte de la ciudad en la que miles de santanderinos pudieron ver de cerca a los protagonistas de la gesta.

El autobús llegó ya pasadas las 22.00 horas a las inmediaciones del estadio rodeado de un multitudinario recibimiento.

Como ya se había anunciado, el club dio tiempo a que todos los abonados y simpatizantes que habían logrado entrada para entrar sin problemas al estadio y ocupar sus asientos antes del inicio de la fiesta.