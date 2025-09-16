Localizada anoche en Polanco y en buen estado la mujer desaparecida el domingo en Torrelavega

Fue hallada por voluntarios de Protección Civil junto a una zona boscosa próxima a la autovía y permanece ingresada en Sierrallana

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años que desapareció el domingo por la mañana en Torrelavega fue localizada anoche "en buen estado" en Polanco, desde donde fue trasladada al Hospital Sierrallana de Torrelavega, en el que permanece ingresada esta mañana, en observación.

Fue hallada sobre las 23.25 horas del lunes por voluntarios de Protección Civil, al lado de una zona boscosa próxima a la autovía Torrelavega-Santander.

La Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda y fue movilizado también el servicio de drones y técnicos de rescate del Gobierno de Cantabria, el equipo de perros de búsqueda, voluntarios de Protección Civil y efectivos de la Cruz Roja.

INUSUAL

Según ha informado este martes la Policía Nacional, en la tarde-noche del domingo una mujer acudió a la comisaría de Torrelavega para denunciar que no sabía nada de su madre desde esa mañana, algo "totalmente inusual", y además, se había dejado el teléfono en el domicilio. Durante varias horas, la familia trató de localizarla, sin éxito, por lo que decidieron presentar denuncia por su desaparición.

La mujer facilitó a los agentes una fotografía de su madre y una descripción detallada de su fisonomía y vestimenta. El CNP difundió la alerta de la desaparición al resto de cuerpos policiales y a través de la publicación oficial del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior.

Las patrullas de Policía Nacional iniciaron la búsqueda de la mujer tanto por Torrelavega como en Santander. Paralelamente, los investigadores contrastaron informaciones que iban recibiendo y entrevistaron a personas que creían haberla visto.

De este modo, determinaron la zona de Polanco como último lugar donde habría sido vista la mujer y donde podría encontrarse, por lo que la Policía activó un dispositivo de búsqueda para el rastreo pormenorizado sobre el terreno de esa zona e inmediaciones.

Y para reforzar los recursos desplazados a la zona, se solicitó la colaboración de medios del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA-112), que fueron desplegados de forma coordinada, estableciéndose el Puesto de Mando Avanzado en la avenida Solvay.