Localizado el joven al que la Policía buscaba por el centro de Santander, pero sin arma

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SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven que estaba siendo buscado este jueves por la Policía Nacional y Local en el centro de Santander ya ha sido localizado en la Cuesta Atalaya, si bien en ese momento no portaba ningún arma.

Un vecino alertó de la presencia de un joven, por la zona de la calle Guevara, con un arma blanca "de grandes dimensiones" y que, supuestamente, iba "buscando a alguien" tras una discusión.

Varias patrullas de la Policía Nacional y Local salieron en su búsqueda, logrando localizar al implicado minutos después del aviso en la Cuesta Atalaya, aunque no encontraron el machete con el que testigos indicaron haberle visto.

Tampoco se ha registrado hasta el momento alguna denuncia relacionada con este suceso, por lo que el joven ha quedado en libertad, han informado fuentes de la Policía Local a Europa Press.