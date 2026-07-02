Localizan el cuerpo sin vida de un senderista en el monte Candina (Liendo)

Archivo - Helicóptero del 112 - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un senderista ha sido localizado sin vida este jueves en el monte Candina, en el municipio cántabro de Liendo, ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria.

En torno a las 19.00 horas, una persona que pasaba por la zona le ha visto tendido fuera de ruta y, al acercarse, ha percibido que presentaba golpes y que estaba probablemente fallecido, por lo que ha dado aviso.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo de rescate helitransportado del Gobierno de Cantabria y agentes de la Guardia Civil.

Con el helicóptero han descendido hasta la víctima en operación de grúa rescatador y médico, que solo han podido confirmar el fallecimiento. El cuerpo ha quedado a disposición de los agentes del cuerpo armado.