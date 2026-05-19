Londres, Egipto, India y cruceros por el Mediterráneo o el Nilo, entre los destinos de las 'Rutas Culturales Senior'

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SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias, Baleares, Londres, París, Italia, Grecia, Marruecos, Egipto, India y cruceros por el Mediterráneo o el Nilo son algunos de los 200 viajes que a partir de este miércoles, 20 de mayo, comercializarán las ocho agencias adheridas al programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', puesto en marcha por el Gobierno regional en colaboración con la Unión Nacional de Agencias de Viajes para mayores de 55 años, que se desarrollará a lo largo del último trimestre del año.

En concreto, estas agencias son Viajes Exploring Cantabria, Viajes Samdata, Ávoris, El Corte Inglés, IAG7, Viajes Halcón, Nautalia y World to me.

Con un total de 11.820 plazas, las rutas cuentan con una regional para redescubrir Cantabria; 97 destinos nacionales; 12 viajes a Canarias y Baleares; y 90 destinos internacionales con propuestas europeas como Londres, París, Estambul, Italia, Suiza, Polonia, Países Bajos y Grecia, además de viajes por Marruecos, Egipto o India, y cruceros por el Mediterráneo o el Nilo.

Cada destino incluye al menos dos visitas culturales o excursiones y cada viaje contará con guía acompañante desde el primer punto de recogida y durante todo el recorrido, incluido el regreso.

Por su parte, los hoteles tendrán una categoría mínima de tres estrellas, con condiciones de accesibilidad, ubicación en casco urbano y régimen de pensión completa, salvo en las rutas dentro de Cantabria vinculadas al turismo rural.

A nivel económico, las rutas se han ajustado a unas condiciones homogéneas de duración mínima y rango de precios. De esta forma, se establece una duración de 4 días/3 noches en la ruta peninsular, con un precio mínimo de 340 euros y máximo de 650 euros; de 7 días/6 noches en las islas, con un precio mínimo de 495 euros y máximo de 800 euros; y de 5 días/4 noches en la ruta internacional, con un precio mínimo de 795 euros y máximo de 1.700 euros.

Además, al menos el 20 por ciento del total de las rutas deberán comercializarse al precio mínimo de la horquilla de la tipología correspondiente, lo que en esta primera edición supone que 40 rutas se ofertarán dentro del rango mínimo.

Las personas interesadas en participar en el programa podrán informarse y contratar directamente a través de las agencias adheridas. También será posible acceder a la información y la contratación on line a través de las páginas web de las distintas entidades.

Además, en la página web del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) estará disponible la información del programa y un enlace directo a cada una de las entidades adheridas.

EL PROGRAMA

'Rutas Culturales Senior Cantabria' está dirigido a personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 o más años y que no necesiten ayuda de otra persona o medios mecánicos para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Estas personas podrán ir acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o unión estable, sin necesidad de que reúnan el requisito de la edad, debiendo valerse por sí mismas para realizar las actividades de la vida diaria.

Por otra parte, bajo el título 'Rutas más fáciles', el programa contempla una variante para personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 años y que sean padre/madre o parejas con un hijo mayor de edad con discapacidad, siempre que viajen con uno o ambos progenitores.

Esta variante también incluye a personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de otra persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y para la participación en las actividades de la ruta.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha dado a conocer este martes en rueda de prensa los detalles de este programa, junto con el vicepresidente de la Unión Nacional de Agencias de Viaje, Iván Méndez; y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.

Gómez del Río ha considerado "muy positiva" la oferta de esta primera edición tanto en lo que se refiere al número de plazas, la variedad de destinos y la capacidad de adaptación a los distintos intereses, ritmos y preferencias de los usuarios.

Ha destacado que está pensada para, entre otras, favorecer el bienestar emocional, combatir la soledad no deseada y ofrecer propuestas que permitan "seguir viviendo con plenitud".

El acto de presentación ha concluido con una actuación musical al piano a cargo de un socio de la Asociación de Padres del Síndrome del Trastorno de Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria (APTACAN).