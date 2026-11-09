Lucho RK, primer confirmado de Música en Grande 2027

Lucho RK. - MÚSICA EN GRANDE

TORRELAVEGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista canario Lucho RK es el primer nombre confirmado del cartel de Música en Grande 2027, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio en Torrelavega.

El anuncio da el pistoletazo de salida a una nueva edición de Música en Grande, que reunirá al público en la capital del Besaya, ha subrayado la organización en un comunicado.

El artista canario se convierte así en el primer protagonista de un cartel que comienza a tomar forma para el verano de 2027.

El festival está organizado por Mouro Producciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Música en Grande abre así su próximo cartel, apostando por uno de los nombres en pleno ascenso de la música urbana española y una de las voces canarias con mayor proyección del momento.

Y es que, Lucho RK llegará a Torrelavega en un momento clave de su trayectoria, tras un año marcado por el lanzamiento de su primer álbum de estudio en solitario y por éxitos como 'El Bachatón de la L', su colaboración con Lola Índigo, que alcanzó el número uno de Los40.

El éxito y la acogida de 'Sordo de un pie', publicado el 9 de octubre, han reforzado ese salto adelante, ya que el álbum, que llegó como uno de los lanzamientos más esperados del año dentro de la escena urbana, reúne 16 canciones y colaboraciones con Sech, Alleh y Daniela Garsal.

Ese crecimiento se muestra en las distintas nominaciones a Los40 Music Awards, donde Lucho RK figura entre los candidatos a Mejor Artista Urbano y Mejor Colaboración con 'El Bachatón de la L' y el tema que lanzó junto a Quevedo, La Pantera y Juseph, 'Algo va a pasar'.

Los abonos de Música en Grande 2027, que incluyen el acceso los tres días del festival, están a la venta en https://musicaengrande.es.

Por el momento se mantiene el precio especial de lanzamiento Abono Fan, desde 49 euros, Abono Fan VIP, desde 89 euros y Abono Gold Experience, desde 87. Los gastos de gestión están incluidos.