Las ludotecas de Santander abrirán por las mañanas en la semana no lectiva

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales de Santander adaptará sus horarios durante la semana no lectiva del 27 al 31 de octubre y abrirá sus centros en horario de mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas.

La concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, ha indicado en nota de prensa que durante el periodo de inscripciones se ha dado prioridad a las familias que trabajan para favorecer así la conciliación personal y laboral, y ha agradecido la confianza de las familias de la ciudad en estos recursos.

Santander cuenta en la actualidad con seis ludotecas, en las que los niños pueden participar en actividades lúdicas bajo la supervisión de profesionales.

Las actividades que programan las ludotecas tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, facilitando además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La edil ha destacado que las ludotecas son un recurso "perfecto" para dar "una opción de ocio de calidad a los niños y niñas de Santander", así como una alternativa de conciliación a los padres en la semana de vacaciones escolares.

En todos los centros se ofrece también la posibilidad de participar en diferentes talleres, que permite a los menores implicarse con diversas actividades relacionadas con manualidades y modalidades artísticas.

Todas las familias que lo deseen pueden consultar la información en la web www.redludotecassantander.com.