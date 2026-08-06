Una macrodiscoteca, los cabezudos o un concurso de tortilla protagonizarán las fiestas de Sierrapando

Cartel de las fiestas de San Justo y Pastor en Sierrapando - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una macrodiscoteca, los cabezudos o un concurso de tortillas serán las actividades centrales de las fiestas de San Justo y Pastor de Sierrapando.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha subrayado que las fiestas comienzan hoy, jueves, y se prolongarán hasta el domingo, 9 de agosto, con un itinerario de actividades organizado por la Comisión de Fiestas.

La programación arrancará esta tarde con actividades infantiles, una merienda para los más pequeños, cabezudos y diferentes propuestas deportivas y musicales que darán paso, por la noche, al tradicional concierto de inicio de las fiestas con la participación de Los Reyes de Copas y Banda Residente.

Ya el viernes tendrá lugar el chupinazo y el pregón, a cargo del Grupo de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, que será a las 20.30 horas, aunque, previamente, a las 18.00 horas, será el Encierro de 'San Justín' con salida en la Colonia del Sol y llegada a la "plaza de toros" situada en la pista deportiva. Cerrarán la jornada la macrodiscota Kolossal y el DJ 'Cejas.

El sábado continuará el ambiente festivo con cabezudos, el concurso de tortilla, una fiesta de la espuma, una barbacoa popular y la verbena.

y Las fiestas concluirán el domingo con la misa solemne y la procesión en honor a San Justo y San Pastor, acompañadas por la Banda Municipal de Música de Torrelavega y el Grupo de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

La jornada incluirá una paella popular, romería, verbena y el acto de despedida de las fiestas.

La concejal de Festejos, Patricia Portilla, ha destacado el esfuerzo realizado por la organización para ofrecer una programación "variada, pensada para todas las edades y capaz de convertir estas fiestas en un nuevo espacio de encuentro y convivencia para el barrio".