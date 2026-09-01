Madrid defiende el uso inteligente del dato sanitario para mejorar "la prevención, diagnóstico y atención"

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en la 40a edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizada por la Asociación representante de la industria digital en España (AMETIC), celebrada En Santander. - COMUNIDAD DE MADRID

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido el uso inteligente de los datos sanitarios como una herramienta "esencial" para mejorar "la prevención, el diagnóstico y la atención a los ciudadanos".

Así lo ha destacado el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, en la 40ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizada por la asociación representante de la industria digital en España (AMETIC), celebrada en Santander.

López-Valverde ha explicado ante expertos del sector el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028 de la Comunidad de Madrid, con una inversión de 336 millones de euros y nueve objetivos para potenciar "la accesibilidad al sistema público de salud, mejorar la experiencia del paciente, facilitar el trabajo a los profesionales, trabajar en la innovación y la investigación, proveer a los centros de tecnologías e infraestructuras de vanguardia y garantizar una asistencia integrada digital".

Según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, unos de sus principales proyectos es la nueva Historia Clínica Única Unificada, que integra en tiempo real información de más de 400 fuentes clínicas distintas, para convertir fragmentos dispersos en "continuidad asistencial", y donde cada decisión clínica contará con "más contexto y cada episodio de atención reducirá duplicidades".

"El objetivo no es que el dato viaje más, sino que la atención llegue mejor, gracias a proporcionar a nuestros profesionales la información cuándo y cómo la necesitan", ha señalado López-Valverde.

Asimismo, ha defendido que la Comunidad de Madrid sitúa el dato como "un instrumento al servicio de las personas y de los profesionales, y no como un fin en sí mismo".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es que cada ciudadano disponga de "una atención digital sencilla, continua y personalizada", que cada profesional cuente con "más información y menos carga burocrática" y que empresas, investigadores e innovadores encuentren "un entorno seguro y con reglas claras para desarrollar nuevas soluciones".

NUEVOS SERVICIOS A LA TARJETA SANITARIA VIRTUAL

El Gobierno regional sigue trabajando en "la sencillez" del acceso de los ciudadanos de la Sanidad Pública a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) y ha incorporado recientemente nuevos servicios como la funcionalidad que permite a familiares y tutores legales (especialmente de menores de 16 años) acceder a informes, medicación, vacunas y gestión de citas de sus allegados, el acceso a pruebas de imagen, como radiografías, resonancias o ecografías desde el móvil.

La TSV ya supera los cuatro millones de usuarios registrados y suma más de 62 millones de accesos anuales, con 68 servicios y 195 funcionalidades. Asimismo, como ha resaltado el consejero la salud digital amplía el radio de atención del ciudadano, con iniciativas como "la monitorización remota, la telemedicina o la red Únicas para la atención integral de niños y adolescentes con enfermedades minoritarias o raras complejas, ayudan a transformar el modelo asistencial desde un paradigma de episodios aislados, a uno de acompañamiento continuo".

El paciente recibe atención desde el hogar, integrada en tiempo real con redes de especialidad y centros sanitarios. Todos ellos, ha añadido, acompañados por el proyecto singular del mayor lago de datos sanitarios público de Europa Génesis, un gran almacén que se conecta con más de 400 fuentes y dispone de más 1.600 millones de registros en repositorios seguros para impulsar la investigación y la innovación, bajo criterios de gobernanza, ciberseguridad, soberanía e interoperabilidad y en línea con el Espacio Europeo de Datos de Salud.