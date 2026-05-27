El magistrado Jaime Anta, nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria

Archivo - El magistrado Jaime Anta - TSJC - Archivo

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Jaime Anta como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Sustituye en el cargo a José Arsuaga, que en marzo se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC).

Jaime Anta es titular de la plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander, ha sido durante más de una década juez decano de Santander y ha formado parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Además, ha ejercido como profesor asociado de la Facultad de Derecho de la UC.

Además de Anta, optaban a este puesto Paz Aldecoa, presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Provincial; Ernesto Sagüillo, que también forma parte de la misma, y Amaya Merchán, magistrada de la plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

Los cuatro candidatos comparecieron el 29 de abril ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo.

El Pleno del CGPJ ha designado también a los presidentes de las audiencias provinciales de Almería, Cáceres, Ciudad Real, Granada y Salamanca y a los de los tribunales superiores de justicia (TSJ) del País Vasco y Canarias, entre otros cargos.