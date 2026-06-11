Maica Melgar asume la secretaría del PRC en Astillero con el reto de "recuperar la confianza y la representación"

Maica Melgar asume la secretaría del PRC en Astillero - PRC

ASTILLERO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La militancia del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Astillero-Guarnizo ha elegido a Maica Melgar como secretaria general del Comité Local, una responsabilidad que asume con el objetivo de "fortalecer la organización, reforzar su presencia en la vida cotidiana del municipio y recuperar la confianza de los vecinos y la representación en el Ayuntamiento".

Tras la dimisión del exalcalde Francisco Ortiz como secretario, el PRC abre una nueva etapa en el municipio con el objetivo de preparar a la formación para los próximos retos políticos y electorales y "construir una alternativa sólida para el futuro del municipio", gobernado en la actualidad por Javier Fernández Soberón (Ciudadanos) con mayoría absoluta.

La nueva secretaria ha reconocido que afronta un escenario "muy complejo" tras los resultados de los últimos comicios, pero ha destacado que la historia del PRC en Astillero y Guarnizo demuestra que "los desafíos pueden superarse con trabajo, compromiso y unidad".

Melgar ha subrayado que la principal meta de esta nueva etapa será recuperar la representación institucional en el Ayuntamiento y volver a ser "una voz útil para los vecinos".

Para ello, ha abogado por "reforzar la presencia del partido en la calle, escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y mantener un contacto permanente con los vecinos".

"La confianza no se pide, se gana", señaló durante su intervención en la asamblea celebrada el miércoles por la noche, además de hacer un llamamiento a la unidad de la militancia y los simpatizantes para afrontar esta etapa "con ilusión renovada y voluntad de sumar esfuerzos". "Toca volver a ilusionar, volver a sumar, a conectar y a remar todos en la misma dirección", ha afirmado.

Junto a Melgar el nuevo Comité está conformado por Belén Benito de la Iglesia, como vicesecretaria; Mª Carmen Pérez Gerru, secretaria de Administración y Finanzas; Noelia Fernández Vázquez, secretaria de Organización, y Rubén Modino Fernández, vocal, informa el PRC en un comunicado.