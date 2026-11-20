Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto durante unas elecciones generales.-ARCHIVO - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo; la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón (PSOE); el expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), arroparán en la recta final de la campaña electoral a los candidatos de sus formaciones en Cantabria.

Así, protagonizarán diferentes actos que tendrán lugar tanto este fin de semana, 21 y 22 de noviembre, como en el inicio de la próxima semana, el lunes 23 y martes 24.

En concreto, Maíllo estará este sábado en Cabezón de la Sal donde Frente Amplio celebrará su acto central de campaña.

Está previsto que a partir de las 10.45 horas realice un paseo informativo por el mercado junto a la candidata al Congreso, Carmen Martín, y el de Senado de Progreso, Israel Ruiz Salmón.

Más tarde, a las 12.00 horas, será el acto en la Casa de Cultura Conde San Diego, donde también asistirán Leticia Martínez, Carmen J. Franganillo y Santiago Terol, integrantes de las candidaturas de ambas cámaras. Esta cita está concebida como un espacio de encuentro con la ciudadanía para compartir las principales propuestas de cara a los comicios.

Por su parte, la ministra de Educación estará en Cantabria el domingo 22 para participar en una comida mitin del PSOE que tendrá lugar en la bolera de Cros de Maliaño (Camargo).

El acto será a las 13.45 horas y junto a ella intervendrán el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares; la candidata al Congreso, Susana Herrán, y la secretaria general de la agrupación local, Esther Bolado.

Mientras, ya el lunes 23, será el expresidente del Gobierno José María Aznar quien recalará en la región. Está previsto que por la tarde participe en un paseo aunque todavía no está confirmado el lugar, y, a partir de las 19.00 horas, estará en La Nave que Late de Santander.

Por último, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará Cantabria el martes 24, si bien falta de confirmar el lugar y la hora donde estará arropando a los candidatos socialistas.