Málaga acoge la segunda parada de la acción de promoción turística gastronómica 'Las Cinco Cantabrias On Tour' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda parada de la acción de promoción turística 'Las Cinco Cantabrias On Tour', impulsada por la Consejería de Turismo a través de la empresa pública Cantur, ha tenido lugar anoche en Málaga. El objetivo de la iniciativa es promocionar Cantabria a través de su gastronomía en cinco ciudades españolas con conexión aérea directa con el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

El Gobierno ha informado queel evento ha sido diseñado alrededor de los productos más representativos del litoral cántabro para trasladar la cultura gastronómica de Cantabria hasta la costa mediterránea de Málaga.

Ha combinado la gastronomía del restaurante El Serbal, dirigido por Rafael Prieto con una Estrella Michelin, con los cocteles de Óscar Solana, y con música en directo.

Además, durante la velada se ha mostrado en vivo la labor de una sobadora de anchoas, para acercar a los asistentes el saber hacer tradicional ligado a la industria conservera de la comunidad autónoma.

La directora general de Cantur, Inés Mier, ha subrayado los lazos históricos que han unido y continúan uniendo los dos territorios. Ha recordado el papel clave de sendos puertos como nodos comerciales entre los siglos XVIII y XIX, y que también fueron polo de atracción de la alta sociedad.

La titular de la empresa pública ha aludido también a los vínculos literarios a través de la figura del poeta cántabro Gerardo Diego, miembro clave de la Generación del 27, movimiento nacido en Málaga.

Mier ha destacado asimismo el papel de la cultura como elemento de unión entre ambas regiones. "El MUPAC, el centro asociado del Reina Sofía y el Faro Santander están a punto de lograr en la capital cántabra el mismo efecto transformador que el Museo Picasso, el Centro Pompidou y el Thyssen consiguieron Málaga convirtiendo la ciudad en un destino cultural de primer orden".

Finalmente, ha puesto en valor la identidad culinaria compartida entre ambas cocinas con diferentes interpretaciones.

Mier ha estado acompañada por Claire Vázquez, directora de comunicación de Mateo&Co, la consultora de marketing organizadora de 'Las Cinco Cantabrias On Tour.

Han asistido al evento el director general de Turismo de la ciudad de Málaga, Jonathan Gómez, así como diversos representantes institucionales y profesionales del sector turístico y gastronómico de la provincia.

'Las Cinco Cantabrias On Tour' continuará su recorrido pasado el verano con nuevas citas en Barcelona, Valencia y Madrid, tras su paso por Sevilla y Málaga.

Cada encuentro estará dedicado a un eje temático diferente de la gastronomía regional, con el objetivo de mostrar la diversidad, la identidad y la creatividad de la cocina cántabra en ciudades españolas conectadas por vía aérea con el aeródromo cántabro.

Esta iniciativa, a la que han asistido periodistas e influencers, forma parte de la estrategia de promoción del Gobierno de Cantabria, a través de Cantur, que sitúa la gastronomía como uno de los principales elementos de atracción turística y como un instrumento clave para reforzar la notoriedad de la comunidad autónoma a nivel nacional.

EXPERIENCIA EN MÁLAGA

El menú ha consistido en cinco pases elaborados por el restaurante El Serbal, liderado por Rafael Prieto y galardonado con una Estrella Michelin y un Sol Repsol. Las elaboraciones han puesto en valor algunos de los productos más emblemáticos de la despensa cántabra, como anchoa, vaca tudanca, bonito del norte, queso pasiego y centollo.

Cuatro cócteles han combinado con cada uno de los platos. Óscar Solana, creador de Coctelería La Solía y Santander 1941, ha diseñado las propuestas líquidas inspiradas en los aromas, sabores y paisajes de Cantabria.

Asimismo, una sobadora de anchoas Codesa ha mostrado el proceso de limpieza y fileteado del pescado en salazón, uno de los trabajos artesanales más característicos de Cantabria.

La experiencia se ha completado con distintas actuaciones musicales en directo que han acompañado cada uno de los pases gastronómicos, creando una puesta en escena diseñada para conectar el mar Cantábrico y el Mediterráneo a través de la gastronomía y los sentidos.