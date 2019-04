Mañanes lamenta la reacción "airada" y "poco comprensible" de FAPA con el calendario escolar

Publicado 15/04/2019 12:46:54 CET

Tampoco comprende que FAPA pida su dimisión cuando el próximo curso será "el de menor jornada reducida de la historia"

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha lamentado la reacción "airada" y "poco comprensible" de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) de Cantabria con el calendario escolar del próximo curso 2019-2020 cuando, ha defendido, se ha buscado un "punto de equilibrio" entre las demandas de los padres y los sindicatos docentes, que pedían la "recuperación total" de la jornada reducida en junio y septiembre.

La medida de establecer una hora de reducción de jornada --como tienen todas la comunidades que la aplican-- es para la Consejería "un punto de equilibrio entre las demandas de los padres y lo que planteaban los sindicatos de hora y media de reducción en todo junio y septiembre".

En este sentido, el responsable educativo tampoco comprende que FAPA pida su dimisión por la gestión del calendario, cuando el horario escolar de Cantabria ha contemplado "desde tiempos inmemoriales" jornada reducida y el próximo curso será "el de menor jornada reducida de la historia".

Por eso, para el consejero, "no hay mucho más de lo que hablar, salvo para aquellos que no quieren que llegue la tranquilidad a las aulas y están más preocupados del conflicto educativo que de otra cuestión", ha manifestado.

Fernández Mañanes ha realizado hoy estas declaraciones a preguntas de la prensa sobre la posibilidad que baraja FAPA de emprender acciones legales respecto al calendario, en las que ha enfatizado que "siempre" ha habido jornadas reducidas en Cantabria, y el próximo curso serán de una hora, lo que supone "una reducción de esa reducción de jornada del 33%", y le convertirá "en el curso con menor jornada reducida de toda la historia reciente del sistema educativo de Cantabria".

Precisamente por eso, al consejero le "llama poderosamente la atención" que cuando hay "un avance en este sentido en relación a las demandas de FAPA", esta federación pida su dimisión, "frente a lo que venía sucediendo", cuando "no se restaba un ápice a la reducción de jornada", y "jamás pidió la dimisión de un consejero" por ello.

"A partir de ahí, que presente las acciones que considere", ha instado Fernández Mañanes, que ha insistido en que la Consejería tiene "la absoluta seguridad de haber obrado conforme a la ley", según atestiguan los informes jurídicos, ha dicho.

La ley fue la que obligó este curso a mantener "solo tres semanas de jornada reducida" y, una vez derogada, ahora permite volver a las jornadas reducidas. "Otra cosa es que haya quien considere que no debiéramos obrar conforme a ley", ha observado.

En cuanto a la queja de FAPA de que no se han tenido en cuenta sus demandas, el consejero ha reiterado que su departamento ha intentado en dos ocasiones convocar a todas las partes --Administración educativa, familias y sindicatos docentes-- en atención a la "resolución no vinculante del Parlamento, aunque para nosotros sí políticamente vinculante" pero los últimos no acudieron, por lo que "no se daban las condiciones para una comisión negociadora" al faltar la representación de los más de 9.000 profesores que hay en Cantabria y que son "el núcleo esencial por el que pasa la implementación de cualquier medida".

Algo que sabe FAPA, con la que, por otra parte, se han reunido representantes de la Consejería, incluido su titular, pero "si los sindicatos docentes no están, no se dan las condiciones mínimas" para negociar, ha reiterado.

En este sentido, ha subrayado que "sería una irresponsabilidad extrema de esta Consejería aprobar un calendario que, necesariamente, tiene que pasar por la Mesa Sectorial, donde sí están los sindicatos".

Fernández Mañanes también ha puesto en valor que el calendario escolar se ha aprobado "antes que ningún año" para facilitar la organización de las familias y ha dado "un paso, que no ha sido aceptado por los sindicatos, de reducir la jornada una hora", en lugar de hora y media como pedían los representantes del profesorado".

Al hilo, ha dicho que el calendario es "más bimestral que nunca", lo que obligado a añadir jornadas no lectivas en periodos de jornada completa que se han trasladado a junio y septiembre, lo que ha llevado a la Administración a "pedir un esfuerzo a los sindicatos que no han entendido, pero que para nosotros era razonable". "Los 175 días lectivos ahí están, contados uno a uno", ha enfatizado.

Y ha reiterado que cuando él ha tomado estas decisiones lo ha hecho por dos razones fundamentales como son el cumplimiento de la ley y los intereses del alumnado.

"Los mismos que defienden ese calendario bimestral, entre los que se encuentra FAPA, debieran entender que un aspecto pedagógico es facilitar el descanso (de los alumnos) y las labores de programación del profesorado", ha apuntado el consejero.

Por eso, ha lamentado la "polémica", más cuando a nivel sindical, aún no habiendo aprobado el calendario --lo que solo ha ocurrido en dos ocasiones-- "parece que han entendido que hay muchos aspectos positivos". Sin embargo, "nos hemos encontrado con esta reacción airada y poco comprensible" por parte de FAPA.

"Todos necesitamos la máxima tranquilidad y paz en la aulas para que los alumnos reciban la educación de máxima calidad que están recibiendo en Cantabria", ha señalado el consejero, que ha recordado su queja de una comunidad con "uno de los sistemas educativos entre los mejores de España" se encuentre "con este tipo de polémicas que no hace sino generar cierta incertidumbre en las familias, y particularmente en la escuela pública".