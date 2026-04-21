Manos Unidas abre en Santander su mercadillo solidario con donaciones de comercios y particulares

Manos Unidas abre en Santander su 41 mercadillo solidario con donaciones de comercios y particulares - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Manos Unidas ha inaugurado este martes en Santander la 41 edición de su mercadillo solidario que, hasta el 20 de mayo, venderá productos de artesanía, comercio justo y donados por comercios locales y particulares, cuya recaudación será destinada a cuatro proyectos de cooperación en India y Togo.

Asimismo, esta edición ofrece la opción de comprar el cucharón de madera solidario por un precio de cuatro euros, dentro de la campaña 'Declara la guerra al hambre', cuyo embajador es el cocinero Pepe Rodríguez.

El mercadillo está ubicado en el local comercial Percha-Espacio Bahía (paseo Pereda, 13), cedido por el empresario cántabro Serafín Gómez, y abrirá sus puertas de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00, y los sábados en horario de mañana.

El proyecto forma parte de la estrategia de la ONGD, que tiene los objetivos de sensibilizar e impulsar proyectos internacionales de desarrollo.

De esta forma, los fondos obtenidos con las venta del bazar serán destinados a los cuatro proyectos que tiene en marcha la Delegación de Cantabria en India y Togo, un país que se encuentra en el puesto 163 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano.

El proyecto togolés actúa en el mercado de Hanoukopé, un barrio de la capital del país, Lomé, un lugar "absolutamente marginal" atravesado por un tren de carbón, ha explicado la delegada y presidenta de Manos Unidas en Cantabria, Blanca Renero del Val, quien ha detallado que allí colaboran con la congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, instaladas desde 2006.

Sobre el terreno, actúan en la recuperación de niños esclavos, que "trabajan 12 horas al día" y también son víctimas de explotación sexual. De esta forma, las carmelitas cuentan con iniciativas educación para mujeres y niños, y de creación de oportunidades para darles independencia económica.

También han participado en la inauguración la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa, Gema Igual; el vicario de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Santander, Ricardo Alvarado; y el concejal de Inmigración, Transparencia y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría.

Todos ellos han animado a los santanderinos y cántabros a pasar por el local y colaborar, así como a participar en la labor sensibilizadora de Manos Unidas. Además, han puesto en valor la ubicación "privilegiada" del espacio, situado junto al futuro proyecto museístico Faro Santander.