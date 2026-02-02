Manos Unidas recauda 375.000 euros en Cantabria en 2025 y presenta su nueva campaña contra el hambre

Manos Unidas recauda 375.000 euros en Cantabria en 2025 - MANOS UNIDAS

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación cántabra de Manos Unidas ha recaudado 375.723 euros en 2025, fruto de las cuotas de sus 1.100 socios, donativos de particulares, actividades propias, proyectos de cofinanciación y otros. Uno de ellos ha sido la concesión del Ayuntamiento de Santander de 19.000 euros para desarrollar un proyecto en Bolivia.

Así lo ha comunicado este lunes la delegada y presidenta de Manos Unidas en Cantabria, Blanca Renero del Val, en el marco de la rueda de prensa de presentación de la 67 campaña de la organización, correspondiente al 2026, que, bajo el lema 'Declara la guerra al hambre', tiene el objetivo de informar y sensibilizar sobre el hambre, la pobreza y la desigualdad como "causa y consecuencia de la violencia".

En este acto, la Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de la Iglesia Católica también ha detallado los datos del año 2024 a nivel nacional, cuando desarrolló 575 proyectos en 53 países de África, América y Asia, con los que apoyó directamente a 1,6 millones de personas.

Manos Unidas obtuvo estos resultados gracias al trabajo de sus 72 delegaciones, 68.398 socios y colaboradores, 6.710 voluntarios y 157 empleados, que recaudaron un total de 51,1 millones de euros, de los que el 84,7 por ciento se dedicó a financiar proyectos de desarrollo en países del Sur y el 5,1% a sensibilizar a la población española.

'DECLARA LA GUERRA AL HAMBRE'

En la rueda de prensa también ha participado el misionero Serafín Suárez Hidalgo, quien ha explicado que la nueva campaña contra el hambre pretende "cambiar la palabra muerte por la palabra vida" porque, a través de acciones concretas, Manos Unidas, por ejemplo, "construye una escuela secundaria y la vida y el entorno de esos chicos y chicas se transforma totalmente".

Sobre el cartel, en el que aparece una niña africana apuntando al objetivo de la cámara con una cuchara, el misionero ha interpretado que esa cuchara "nos está diciendo que no podemos permanecer impasibles ante el dolor y el sufrimiento de estos hermanos".

"Hemos conquistado la Luna y Marte y estamos en Internet y hay algo tan sencillo como un trozo de pan que no puede ir a la boca de la gente", ha reflexionado Suárez.

También, ha respaldado el trabajo de los voluntarios que "son los nudos y los hilos que están detrás del hermoso tapiz que construyen las misiones". En esta línea, ha asegurado que sin ese trabajo desinteresado "no habría dibujo", por lo que ha instado a participar en el voluntariado a "los jóvenes que quieran seguir haciendo un dibujo bonito de un mundo bonito".

ACTIVIDADES

Por otro lado, Serafín Suárez ofrecerá su testimonio de vida, tras 33 años de misión en Zimbabue, con diversas charlas que se celebrarán este lunes, 2 de febrero, a las 19.00 horas, en los locales parroquiales de los Corrales de Buelna; el día 3, a las 19.00, en la Fundación Caja Cantabria de Santander; el día 4, a las 19.00, en la casa de cultura Hermilio Alcalde del Rio, en Torrelavega; y el día 5, a las 18.00, en La Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera.

Mientras tanto, el viernes, 6 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, se celebrará una eucaristía en la Catedral de Santander, a las 18.30 horas, presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros.

Además, en la rueda de prensa, se ha anunciado que la XVII edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas en Cantabria tendrá lugar el 12 de marzo en la sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.

En la edición del 2025, se presentaron más de 30 centros educativos de Cantabria, que mostraron 90 vídeos, y el CEIP Eutiquio Ramos de Parbayón obtuvo el segundo premio a nivel nacional en la categoría de Primaria.

Todas estas acciones forman parte de la campaña de información, concienciación y sensibilización de Manos Unidas, que trabaja en siete ejes de actuación enfocados en educación; salud; agua y saneamiento; alimentación y medios de vida; derechos de las mujeres y equidad; derechos humanos y sociedad civil; y medio ambiente y cambio climático.