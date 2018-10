Marcano reclama explicaciones a Arasti por el "caos" en Alto Campoo del pasado fin de semana

Actualizado 26/01/2015 12:39:06 CET

Exige que tome medidas y depure responsabilidades

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PRC Javier López Marcano ha exigido explicaciones al consejero de Innovación, Turismo, Industria y Comercio, Eduardo Arasti, por el "colapso" que sufrió el pasado domingo la estación de esquí de Alto Campoo y le ha exigido que "tome medidas inmediatas y depure responsabilidades" para evitar que se repita.

Para López Marcano, el "caos absoluto" registrado este domingo no sólo fue "una burla a los usuarios", sino también "un ejemplo claro de la incapacidad manifiesta" de los actuales responsables de la estación, cuya "gestión calamitosa ha acabado provocando un auténtico desastre, por el que deben asumir responsabilidades".

Además y ante las explicaciones ofrecidas por el director de Alto Campoo, David Aja, a través de algunos medios de comunicación, el parlamentario regionalista ha asegurado que lo sucedido "es inexcusable", porque es el resultado de "la desidia, la irresponsabilidad y la torpeza" de quienes dirigen la estación.

"Es inconcebible un caos así con 3.200 usuarios, cuando la estación ha llegado a acoger a 10.000 personas sin registrar ningún problema y jamás hasta ahora había tenido que devolver a nadie el importe de sus servicios por no poder prestarlos", ha recalcado.

En este sentido, ha censurado que Aja atribuya al hielo la paralización que durante buena parte de la jornada sufrieron los telesillas, ya que "debería saber que para evitarlo basta con mantenerlos en funcionamiento toda la noche, como hacían los anteriores responsables de esta instalación".

Por todo ello y en aras a conocer la posición del consejero, Marcano ha registrado este mismo lunes en el Parlamento una batería de preguntas para que Arasti informe por escrito de las razones que provocaron el colapso y dé a conocer quién o quiénes fueron los "responsables directos" de lo sucedido.

El diputado regionalista quiere saber cuántas reclamaciones presentaron los usuarios, cuánto dinero tuvo que devolver la estación a quienes no pudieron disfrutar de los servicios por los que habían pagado, cuántas personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos a consecuencia de los accidentes que se produjeron debido al hielo acumulado en los accesos a las pistas y los aparcamientos y el número de visitantes que no pudo disfrutar de la jornada en la nieve.

También pregunta si el director estaba presente en Alto Campoo y cómo es posible que "en el mejor día de la temporada" no funcionaran los telesillas de Híjar y Tres Mares y el de Pidruecas sólo lo hiciera a partir de las 13.00 horas y de forma intermitente.

Además, cuestiona las razones por las que no funcionó la máquina dispensadora de sal para evitar la acumulación de hielo, por qué las pistas no estaban preparadas para entrar en funcionamiento a las 9,00 horas y por qué no estaban habilitadas todas las plazas de parking disponibles en la estación.