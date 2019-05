Marea Cántabra "rescatará" la Ley LGTBI, "metida en el armario" por la derecha

Publicado 16/05/2019 12:57:41 CET

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) asumirá tras las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo como "prioridad inaplazable" el "rescate" de la ley LGTBI que "las derechas de Cantabria" condenaron "al armario" y con la que se hubieran impedido situaciones "tan humillantes" como los cursos para "sanar" la homosexualidad que se han desarrollado en un convento en Ruiloba.

Mientras el presidente, líder y candidato del PRC, Miguel Ángel Revilla, "se comportó como el representante de Vox en el Parlamento" regional y Ciudadanos "traicionó" al colectivo con el "apoyo inexcusable" del PP, el PSOE "no supo imponer, nuevamente, una agenda progresista en las instituciones", que tampoco Podemos "apremió" al estar "más pendiente de su desintegración como partido en la Cámara".

Así lo ha lamentado el cabeza de lista de la confluencia de izquierdas, feminista y ecologista, Israel Ruiz Salmón, con motivo de la celebración este viernes, 17 de mayo, del Día contra la LGTBIfobia, que instaba a acudir a la concentración de protesta frente a la catedral de Santander.

El candidato de Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) incidía en que la ley LGTBI hubiera impedido esos cursos, "que en Madrid son ilegales", pero en Cantabria la norma "se quedó en el cajón" por los retrasos en su tramitación y las peticiones de comparecencias "a última hora" por parte de PRC y Ciudadanos con el apoyo del PP.

Ruiz Salmón, quien recordaba sus pronunciamientos previos cuando se "consumó la traición al colectivo LGTBI en Cantabria", instaba a "reforzar" la presencia de partidos "progresistas de verdad" porque "el colectivo LGTBI no puede permitirse más traiciones ni retrasos". "El acoso escolar, la violencia y la discriminación se están produciendo ahora y no van a pasar si no hacemos algo".

Así, apuesta por medidas "contundentes", incluidas en su programa electoral, para "luchar contra la discriminación" contra el colectivo trans, "en especial por la que les impone las propias instituciones" en materias como la educación o la sanidad "para que les reconozca su realidad", pero también la que sufren en el mercado laboral.

Además, ha explicado que se quiere garantizar el derecho de las parejas de mujeres o mujeres solas al pleno acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública, y a todas las personas LGTB el acceso a la adopción y al acogimiento en plena igualdad y sin discriminación.

También se quiere poner en marcha planes de educación en los institutos que den acceso a formación e información sobre la diversidad sexual, de género y familiar, así como impulsar protocolos de actuación y de mediación escolar, para el personal docente y los equipos de orientación psicopedagógica de los centros educativos para evitar la violencia, insulto o bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico o transfóbico.

Asimismo, se apuesta por la formación en prevención de la LGTBfobia a los agentes de la Policía local, nacional y Guardia Civil con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.