Mario Obrero: "En poesía, lo desconocido genera asombro, y en el discurso dominante, odio y beligerancia"

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El poeta Mario Obrero, que imparte esta semana uno de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, ha comparado la reacción que provoca lo desconocido en la poesía, donde "genera asombro", con lo que supone dentro del "discurso dominante" de la sociedad actual, en la que genera "odio".

En poesía, "si no lo entiendo me deslumbro", mientras que en la sociedad actual "si no lo domino beligero, siento animadversión, odio, repulsa, expulsión", ha expuesto el joven autor, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa junto a la vicerrectora de la UIMP, Matilde Carlón, con motivo del reconocimiento IV Taller de Poesía Pedro Salinas que recogerá este jueves dentro de las Veladas Poéticas de la Universidad.

Obrero ha aprovechado su intervención para ensalzar el valor de la poesía de "no asociar lo desconocido a lo que debemos odiar". Es en parte por ello por lo que cree que "no es de interés para un discurso dominante que la poesía esté en un lugar de centralidad".

De hecho, es consciente de que la poesía "no pasa por estratos dominantes", pero sí puede marcar a una comunidad de personas y generar "una forma muy distinta de estar en nuestro día a día y de estar en el mundo".

"Con que alguien sienta el temblor de la palabra poética, ya se genera una experiencia distintiva" con respecto a "esa beligerancia en la que se inserta nuestro mundo actual, desde los Presupuestos Generales del Estado hasta la propia forma de relacionarnos y comunicarnos", ha dicho.

Igualmente, ha destacado que el hecho de estar en un "marginal lugar de poder" también permite "no tener que coaligarse con las dinámicas de dicho poder" como puede ocurrirle, por ejemplo, a la música comercial.

Respecto a ella, ha asegurado que "no tiene miedo a cualquier interferencia o a cualquier puerta de acceso que nos permita llegar a una sensibilidad cultural, por endeble que parezca o por mejorable que pueda ser", porque si una persona dedica su tiempo a escuchar música "independientemente de su calidad" ya supone "no estar haciendo muchas otras cosas", como por ejemplo "estar cortando árboles".

Supone "estar atento a la cultura y por tanto no a otras tantas perversiones tan cotidianas y tan disponibles y a la mano de las mayorías sociales", ha afirmado, además de defender que "no hace falta guiar a una persona estimulada por la cultura como si se tratara de un rebaño".

"Hay profunda confianza en los vericuetos y en los derroteros que cada quien puede tomar para, entrando por puertas a veces más sencillas, después llegar a pequeñas ventanas donde se vislumbran grandes paisajes".

Obrero también ha puesto de relieve el carácter social de la poesía, porque "es cuando la historia más oprime y cuando el embudo de los poderes más fuertemente aprieta" cuando ésta "demuestra su mayor ilusión". "Con las mayores injusticias, con los genocidios y con los destrozos más evidentes que el siglo XX nos ha podido presentar como sociedad, es donde la poesía siempre ha tenido una necesidad de ser escrita". "Vivimos en un país que ha tenido poetas en sus cárceles", ha expuesto.

Y ha aprovechado para señalar que el nombre del IV Reconocimiento Taller de Poesía Pedro Salinas que recibirá este jueves sirve para "devolver el nombre a un exiliado" que no yace en su tierra, además agradecer que se haga de la mano de la juventud.

Así, el poeta ha aplaudido que la UIMP dedique un espacio de su programación a la poesía --las veladas poéticas y algunos cursos-- y a los jóvenes como él en calidad de conferenciantes "de tal manera que se les escuche", ya que en ocasiones, el aplauso, habitualmente "muy bien intencionado y muy hermoso" que se les hace, "es tan ensordecedor que no se escucha lo que están diciendo".