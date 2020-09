Marlango actúa este sábado en la terraza del Palacio de Festivales con entradas agotadas

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marlango actúa este sábado con entradas agotadas en la terraza del Palacio de Festivales de Cantabria, dentro del nuevo programa de conciertos denominado 'Las Noches Raqueras', que abre hoy Mastreta y por el que también pasarán este mes Los Deltonos y La Sonrisa de Julia.

Marlango es un grupo pop con claras influencias del jazz y el blues. El proyecto surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con 14 temas para piano y voz.

A finales del 2002 se les uniría Oscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta formación, en 2004 Subterfuge Records edita su primer álbum "Marlango" con enorme éxito. Realizaron una gira por toda España ofreciendo más de 50 conciertos y agotándose las entradas en la mayoría de las ocasiones. Con este álbum consiguieron un disco de oro y llevaron también su música a Japón y a Portugal.

Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), The Electrical Morning (2007), Life in the Treehouse (2010), Un Día Extraordinario (2012) y El Porvenir (2014).

Han colaborado con Miguel Bosé, Jorge Drexler, Kevin Johansen, Fito Páez, Bunbury, Los Amaya, Coque Malla, Rufus Wainwright. Han grabado o tocado en directo versiones de Radio Futura, Golpes Bajos, Radiohead o Paolo Conte.

En otoño de 2018, Alejandro Pelayo y Leonor Watling publican "Technicolor" su nuevo disco, de la mano de Altafonte Music, que han presentado en salas, teatros y destacados festivales de nuestro país.

LAS NOCHES RAQUERAS

La programación de las 'Noches raqueras' del Palacio de Festivales arranca hoy con Mastretta, con Coke Santos a la batería, sampler y sintetizador de bajos; Nico Nieto a la guitarra, sintetizador y percusión y el propio Mastretta (clarinete y sintetizador). La banda presentará su nuevo proyecto, titulado 'Miniaturas'.

Este sábado 5, será el turno de Marlango, con Leonor Watling y Alejandro Pelayo al piano. El jueves 10 se podrá ver a Los Deltonos, la banda cántabra que ha regresado con 'Fuego', un trabajo compuesto por 13 canciones. Por último, La sonrisa de Julia actuará el viernes 11 en un concierto en acústico con Marcos Cao a la voz y a la guitarra.

Todos los conciertos serán a las 20.30 horas, se celebrarán en el mismo escenario y tendrán un precio de 18 euros cada uno. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web del Palacio de Festivales.