Marta Fernández-Teijeiro no será la candidata del PP a la Alcaldía de Torrelavega: "Estoy sorprendida"

TORRELAVEGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Popular (PP) en Torrelavega, Marta Ferández-Teijeiro, no será la candidata del partido a la Alcaldía en las próximas elecciones del 28 de mayo. "Yo tenía la ilusión de llevar de nuevo al PP a la Alcaldía de Torrelavega este año, pero ese proyecto ya no existe", ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, Fernández-Teijeiro ha mostrado su sorpresa por esta decisión del partido, de la que se ha enterado "por fuera" y que posteriormente --tras solicitarlo--, le ha confirmado la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, quien previsiblemente anunciará este viernes al nuevo candidato.

Fernández-Teijeiro ha señalado que desde el partido le han trasladado que "no tiene perfil para estar en el PP" y han decidido "introducir un cambio en la cabeza de candidatura y apostar por otra persona".

Según ha explicado, hace 15 o 20 días, cuando se quiso presentar a la Presidencia de los 'populares' de Torrelavega, desde el partido le "recomendaron" no hacerlo porque "la Junta local quería que fuera Miguel Ángel --el número tres--".

No obstante, le aseguraron que "tenía más de un 99 por ciento de posibilidades" de ser la candidata a la Alcaldía, por lo que se ha mostrado "sorprendida" por este "cambio de opinión".

Fernández-Teijeiro ha lamentado las formas en las que se enteró de dicha decisión y ha trasladado su malestar por la falta de información respecto a la agenda del PP para dar a conocer su nuevo líder, cuyo nombre desconoce.

Pese a ello, ha hecho un balance "positivo" de estos cuatro años desde que en 2019 Buruaga le llamó "urgentemente" para encabezar la candidatura de Torrelavega "en una de las peores situaciones para el Partido Popular".

"Di la cara en los peores momentos, he trabajado todo lo que he podido por Torrelavega y creo que hoy la situación es mucho mejor", ha valorado Fernández-Teijerio, que ha criticado que la coalición de Gobierno (PRC-PSOE) ha llevado a la ciudad al "declive absoluto".

"Ahora lo que toca es hacerse a un lado. Naturalmente, no sería correcto que yo siguiera representando al partido como portavoz, una vez que se ha tomado esa decisión electoral y he puesto mi cargo a disposición del partido. No puedo hablar en nombre de una organización que ha cambiado de opinión. No es correcto. Lo que procede ahora es no estorbar a los que vengan y asumir la situación con normalidad", ha manifestado.

Finalmente, en una carta de despedida remitida a los medios de comunicación locales, ha agradecido a todos los afiliados del PP y a todos torrelaveguenses que han confiado en ella, en especial a Ildefonso Calderón por su apoyo.

"Espero que mi sucesor lo consiga porque sino sería un enorme fracaso del partido. Menos de 8-9 concejales no deberíamos sacar el 28 de mayo", ha apuntado.

Según Fernández-Teijeiro, a partir de ahora seguirá trabajando en el partido desde el Comité regional y como secretaria de Servicios Sociales, y a nivel nacional desde la Comisión de Sanidad del PP.