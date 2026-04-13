'Martes de Salud' aborda mañana en Torrelavega la medicina personalizada en una mesa redonda

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TORRELAVEGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Martes de Salud' aborda mañana, día 14, la medicina personalizada en una mesa redonda que tendrá lugar a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha presentado esta actividad bajo el título 'Medicina personalizada en Cantabria: del 'café para todos' a la salud a medida', en la que se analizará la evolución hacia un modelo sanitario más individualizado, adaptado a las características de cada paciente.

La sesión contará con la participación de Javier Crespo y Marta Díaz Martínez, del proyecto Cohorte Cantabria (IDIVAL), así como de Olga de Cos y Flora Pérez, del Grupo de Investigación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria (IDIVAL-Valdecilla), quienes aportarán su visión desde la investigación y la gestión sanitaria.

Urraca ha destacado la importancia de este programa con el que se busca "generar espacios de encuentro y reflexión en torno a temas que afectan directamente al bienestar de las personas, acercando el conocimiento de profesionales y expertos a la ciudadanía".

El concejal ha recordado que el programa continuará durante el mes de abril con nuevas actividades. El día 21 se celebrará la mesa redonda 'Atención centrada en la persona en Torrelavega', y el 28 tendrá lugar la conferencia 'Prevención sin cuentos: lo que de verdad funciona', a cargo de Federico Talledo Pelayo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio Cántabro de Salud y miembro del Grupo de Investigación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria.