Martínez Abad destaca la "calidad y diversidad" de la nueva temporada del Palacio, que arranca con 'La Traviata'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste a la inauguración de la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha asistido este jueves a la inauguración de la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria, que ha arrancado con la representación de 'La Traviata', de Verdi, en la Sala Argenta y que ofrecerá una segunda función este sábado 19.

La temporada reúne entre septiembre y enero 46 espectáculos y 68 funciones, con tres estrenos -dos nacionales y uno cántabro-, y configura, en palabras del consejero, "una programación con la que el Gobierno de Cantabria vuelve a ofrecer una oferta escénica de calidad, diversa y accesible".

El titular de Cultura ha puesto especialmente en valor "la calidad artística y la diversidad" de una programación en la que "conviven grandes títulos y nuevas creaciones en diferentes lenguajes escénicos, y propuestas dirigidas a públicos diversos".

La ópera de Verdi abre así cinco meses de actividad en los que pasarán por los escenarios del Palacio propuestas de ópera, teatro, música clásica, danza, musicales, flamenco, humor, circo y espectáculos familiares.

Entre los nombres y producciones de la temporada figuran 'El fantasma de la ópera', María José Llergo, Fito & Fitipaldis, Luz Casal, Pasión Vega, Sara Baras, Rosario, José María Pou, Carolina Yuste y Marta Hazas, además de destacadas formaciones e intérpretes nacionales e internacionales.

Martínez Abad ha señalado que esta combinación de géneros, artistas y formatos permite al Palacio de Festivales de Cantabria mantener una programación dirigida a públicos diferentes y consolidar su papel como uno de los principales espacios culturales de Cantabria.

El consejero ha estado acompañado por su homólogo de Salud, César Pascual; la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD), María Fernández-Rosillo, y la responsable del diseño de la programación, Isabel Ibarra.