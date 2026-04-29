El consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad, entrega a la Cocina Económica la recaudación solidaria de dos eventos en instalaciones de la Consejería - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha hecho entrega a la directora de la Cocina Económica, Ana Rivero, de la recaudación solidaria obtenida tanto de la actuación del Coro Joven en el Palacio de Festivales, celebrada el pasado 5 de diciembre, como de la jornada benéfica del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el 21 de diciembre, destinados ambos a esta institución.

La iniciativa conjunta ha permitido sumar esfuerzos de instituciones, entidades culturales y ciudadanía en favor de esta causa social para la que se han recaudado 6.213 euros.

El Gobierno ha informado este miércoles que tanto el consejero como la responsable de la cocina Económica han coincidido en señalar el valor de la colaboración entre el ámbito cultural y el social para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

Ambos han subrayado la importancia de promover actividades solidarias que, además de poner en valor el talento joven y los espacios culturales de la región, contribuyan de manera efectiva al bienestar comunitario.

El consejero ha señalado que "la cultura no solo es un motor de identidad y cohesión, sino también una herramienta poderosa para generar compromiso social y apoyar a quienes más lo necesitan. Actos como este demuestran que, cuando la sociedad cántabra se une, es capaz de lograr un impacto real y positivo".

El concierto del Coro Joven de Cantabria registró una notable asistencia y puso de manifiesto el compromiso del público con la labor social que desarrolla la Cocina Económica.

A esta recaudación se sumó la obtenida durante una jornada especialmente dedicada a tal fin en el Parque de Cabárceno, en la que participaron familias y visitantes que quisieron aportar su apoyo solidario.

La directora de la Cocina Económica ha expresado su agradecimiento por la implicación de todas las personas e instituciones participantes, destacando que los fondos recaudados permitirán reforzar los servicios que presta la entidad a lo largo del año.

"Con iniciativas como esta, Cantabria reafirma su compromiso con la solidaridad, la cultura y la colaboración social" ha afirmado.

Han asistido a este acto la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rasillo, la coordinadora de la programación del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra, y el director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Michel Valdés.