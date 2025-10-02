Más de 150 estudiantes se concentran en Santander en apoyo a Gaza y la Flotilla

Decenas de estudiantes se concentran en Santander en apoyo a Gaza y la Flotilla - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 estudiantes se han concentrado este jueves en la Plaza del Ayuntamiento de Santander en apoyo a Gaza y a la Global Sumum Flotilla, en una movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes, que también ha llamado a llevar a cabo una huelga en las aulas en esta jornada.

Así, bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Pararlo todo para parar el "genocidio"' y con banderas de Palestina, los jóvenes han guardado un minuto de silencio sentados en el suelo que ha concluido con aplausos.

También han cruzado varias veces el paso de peatones de la calle Calvo Sotelo portando la pancarta y al grito de 'Los niños de Gaza no son una amenaza', entre otros.

Al paso de esta movilización, la marcha se ha encontrado con el secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que, en declaraciones a la prensa, ha afirmado que lo que se está cometiendo en Gaza es "un genocidio absolutamente de libro" y ve "muy bien" que los estudiantes se manifiesten.

Por su parte, el coordinador en la Universidad de Cantabria del Sindicato de Estudiantes, Hugo Cicero, ha señalado que la protesta tiene el objetivo de pedir que "se defina este "genocidio", que Israel deje de asesinar a niños y a personas, y que se libere inmediatamente" a los tripulantes de la Flotilla, "detenida ilegalmente en aguas internacionales".

Esta concentración es la primera de varias que la organización sindical tiene previstas este mes de octubre, a la que se suma la huelga convocada en la universidad y que "ha vaciado muchas aulas", según ha indicado el coordinador de la organización sindical.

Al respecto, desde el Sindicato de Estudiantes han denunciado que durante esta jornada han tenido "problemas" dado que algunos estudiantes han querido secundarla pero no lo han hecho por "amenazas" como, por ejemplo, no trasladar la fecha exámenes a pesar de ser "un derecho constitucional".

A esta huelga de hoy está previsto que se una otra estudiantil el próximo día 15 y desde el sindicato esperan que se sumen los de los trabajadores para "conseguir una huelga general".