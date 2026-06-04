Más de 150 jóvenes participan este sábado en el Gran Premio Ayuntamiento de Torrelavega Futurobike

Presentación del Gran Premio Ayuntamiento de Torrelavega Futurobike - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entre 150 y 200 jóvenes deportistas participarán este sábado 6 en la XXII edición del Gran Premio Ayuntamiento de Torrelavega Futurobike, prueba organizada por el Club Mountain Bike Torrelavega con la colaboración de la Federación Cántabra de Ciclismo y el Consistorio, que comenzará a las 16.00 horas en el Circuito de Sierrallana.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha presentado la prueba junto a Fernando Argumosa y Enrique Trigueros, del Club Mountain Bike Torrelavega, y ha agradecido al club el trabajo que realiza, no solo para celebrar este evento, sino también por la labor diaria que desarrolla con la escuela de mountain bike, así como por el cuidado de las instalaciones.

La principal novedad de esta edición será el cambio de ubicación. Argumosa ha explicado que, debido a las obras en El Patatal, la prueba se traslada este año a Sierrallana, donde se ha preparado un circuito con más dificultad técnica y dureza que el trazado habitual.

La jornada comenzará con una categoría de promoción para niños no federados que quieran iniciarse en este deporte. Después se disputarán las pruebas de promesas, principiantes, alevines e infantiles. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina.

Para el desarrollo de la competición se han diseñado tres recorridos: uno de unos 600 metros para promesas, otro de entre 800 y 900 metros para principiantes, y un circuito de 1.600 metros, de mayor dificultad, para alevines e infantiles.

La prueba es puntuable para el Open Futurobike 2026 y será la tercera cita del campeonato, tras las celebradas en Santa Marina y Proza. Después de Torrelavega, el calendario continuará en Los Corrales, Sariego, Ramales, Escobedo y finalizará el 16 de agosto en Viella.

Argumosa ha destacado el carácter interautonómico de la prueba, con participación de ciclistas procedentes de Cantabria, Asturias, Palencia o Salamanca, y ha agradecido el apoyo de los patrocinadores que hacen posible la organización del evento.