Más de 150.000 personas han participado en las actividades del centro cívico Tabacalera desde su inauguración en 2021

Exposición de Odette Álvarez en el centro cívico Tabacalera - AYNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera de Santander ha cumplido cinco años y más de 150.000 personas han participado en sus actividades desde su inauguración, con lo que se consolida como un espacio público de "referencia" vecinal en la ciudad.

Así lo ha valorado en nota de prensa la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha destacado "el dinamismo y la diversidad de propuestas de ocio de calidad y cultura" que este centro cívico aporta a los más de 20.000 habitantes de la zona de Castilla-Hermida.

Del mismo modo, ha puesto de relieve "el interés y la aceptación" que esta oferta suscita entre los vecinos, tal y como demuestran las cifras que reflejan la participación en las actividades organizadas en este espacio municipal desde su inauguración en marzo de 2021.

"Cuando desde el equipo de Gobierno decidimos invertir 4,8 millones para recuperar este edificio y convertir sus 2.800 metros cuadrados en un espacio moderno para atender las diferentes necesidades de los ciudadanos, hicimos una fuerte apuesta por la participación y la convivencia vecinal, y ahora vemos que el objetivo se ha cumplido con creces", ha señalado Gutiérrez.

En este sentido, ha resaltado que, además de la funcionalidad y las prestaciones que presentan las instalaciones, "el Ayuntamiento está realizando un enorme esfuerzo para ofrecer a los vecinos una programación muy variada, completa y diversa".

Al respecto, la edil ha destacado que ello lo reflejan el más de centenar de actividades que se organizan al año dentro de la programación ordinaria de invierno y verano, entre las que se encuentran disciplinas como gimnasia para mayores y acondicionamiento físico, yoga, baile moderno, pilates, taichí, sevillanas y bailes de salón, teatro, pintura, acuarela, piano, inglés, canto, pandereta, o fotografía.

En esta programación, ha resaltado también la dedicada de forma específica al público infantil, que ofrece dibujo, inglés, piano, baile moderno y juego en familia.

JARDÍN VERTICAL Y ACTIVIDADES CULTURALES

Gutiérrez también se ha referido a "dos activos fundamentales" del centro cívico de Tabacalera, como son el Jardín Vertical y la programación anual de actividades culturales.

Como ha indicado, las visitas al espacio natural crecen cada año de modo que este jardín se ha convertido en "un atractivo turístico más de Santander".

En cuanto a las actividades culturales, ha reseñado que "la calidad y variedad" de la programación expositiva de este centro, enmarcada en la estrategia del Ayuntamiento para acercar la cultura a los barrios, permite dar visibilidad al trabajo de los creadores y aproximar al público su obra.

Por ello, ha incidido en que las más de 30.000 personas que han visitado las exposiciones de Tabacalera durante estos cinco años, "demuestran la consolidación de la apuesta del Ayuntamiento por la cultura de proximidad, el acceso libre a las artes plásticas y la utilización de los centros cívicos como espacios de creación, exhibición y diálogo".

Por último, la edil también ha apuntado que este centro cívico ha ido sumando "nuevos alicientes, prestaciones y atractivos" durante estos cinco años de trayectoria, como la ludoteca para vacaciones escolares o la Fábrica de Creación, un espacio destinado a impulsar la investigación sobre las prácticas artísticas performativas, escénicas, plásticas y otras culturas visuales.

"En el Ayuntamiento estamos muy satisfechos del balance de estos cinco años del centro cívico de Tabacalera, y la respuesta e implicación de los vecinos nos motiva para seguir reforzando su programación y las propuestas a disposición de los ciudadanos", ha concluido.