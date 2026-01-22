Más de 17.000 familias cántabras podrán seguir optando al bono social eléctrico en 2026

Cartel - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 17.000 familias de Cantabria podrán seguir optando durante este año 2026 al bono social eléctrico, una de las medidas de protección para consumidores de hogares en situación de vulnerabilidad impulsadas por el Gobierno de España.

En concreto, 17.141 hogares de la comunidad autónoma obtuvieron esta ayuda en diciembre de 2025 y pueden seguir siendo beneficiarios de la misma durante este nuevo año, una vez que el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas extender esta medida de protección para los consumidores domésticos vulnerables, ha informado este jueves la Delegación del Gobierno.

Del total de hogares con bono social eléctrico al cierre del pasado año, 3.877 eran familias numerosas, 736 pensionistas con pensión mínima y 449 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Mientras que los 12.079 restantes fueron núcleos de convivencia que se ajustaban a los criterios de renta de esta ayuda.

Junto a la extensión de esta medida, el Gobierno de España también ha prorrogado la garantía de los suministros básicos, por lo que se mantiene la prohibición de interrumpir el servicio de energía y agua a consumidores considerados vulnerables, vigente desde 2021.

El bono social eléctrico se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año y establece el descuento en la factura de la luz del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para aquellos en situación de vulnerabilidad severa. En Cantabria, el 52% de las personas beneficiarias se encuentra en este segundo caso.

En 2025, el número de personas que tuvieron acceso al bono social eléctrico en España superó los 1,7 millones, según las estadísticas del Ministerio. Por esta razón, el Ejecutivo considera necesario extender los descuentos hasta la puesta en marcha de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que cubrirá el período 2026-2030.