Más de 200 profesionales del sector primario celebran San Isidro con la cooperativa Valles Unidos del Asón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales del sector primario de Cantabria han participado este viernes en la tradicional comida organizada por la cooperativa Valles Unidos del Asón con motivo de la festividad de San Isidro, patrón de agricultores y ganaderos, a la que también ha asistido la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.

Durante la jornada, la consejera ha trasladado un mensaje de reconocimiento al sector primario y ha puesto en valor su contribución al desarrollo económico, social y medioambiental de la comunidad autónoma.

Para ello, según ha informado el Gobierno, ha hecho extensiva su felicitación a todos los profesionales a través de sus redes sociales, donde ha difundido un vídeo conmemorativo con motivo de esta celebración.

En él, Susinos ha recordado el papel "histórico" del sector en la comunidad. "Cantabria ha sido siempre eminentemente ganadera, lechera, agrícola y prácticamente en todas las casas había animales y una huerta, de eso hemos vivido miles de familias", dice.

En este sentido, la consejera ha remarcado la continuidad y adaptación del sector a lo largo del tiempo para el sector primario en Cantabria "siga siendo estratégico". Asimismo, ha incidido en la importancia del sector como garante de abastecimiento alimentario, motor económico y elemento clave en la conservación del entorno natural. "Nos abastece de alimentos, es un motor clave del tejido productivo de nuestra región, cuida de nuestro patrimonio medioambiental", ha insistido.

Por otro lado, Susinos ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con agricultores y ganaderos y también ha hecho referencia a los retos recientes, especialmente en materia sanitaria, sobre lo que, a su juicio, ha tocado tomar decisiones "no siempre populares, pero necesarias para tratar de proteger a nuestros animales, y por tanto a nuestros ganaderos".

En este ámbito, Susinos ha recordado las medidas impulsadas desde la Consejería y ha remarcado que "el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha puesto y pondrá a vuestra disposición todas las herramientas que haya para tratar de que esas enfermedades no nos lleguen, o nos afecten lo menos posible".

Finalmente, ha agradecido a todos los profesionales "su dedicación y compromiso diario".

En la comida de hermandad, la consejera ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el presidente de Valles Unidos del Asón, David González, y por el gerente de la cooperativa, Germán Cantera, así como miembros del Consejo Rector, trabajadores de la cooperativa y alcaldes de la zona.

Cooperativa Valles Unidos del Asón Valles Unidos del Asón se fundó a finales de los años 80 por cerca de 200 de ganaderos, al objeto de abastecer de materias primas a las explotaciones de sus asociados, en su mayoría ganaderos del Valle de Soba, Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Rasines, Ampuero, Voto, Limpias y Guriezo.

Con el paso del tiempo fue diversificando su actividad y en estos momentos, además de la recogida, comercialización y distribución de leche, también comercializa y distribuye productos lácteos con su propia marca, produce piensos compuestos para animales y presta asistencia técnica y logística a sus asociados.

Actualmente cuenta con cerca de 370 asociados y trabajan en la empresa alrededor de 24 personas. La cifra de negocio de la cooperativa anual ronda los 25,5 millones de euros, con un volumen de ventas de sus piensos de 27.000 toneladas, y un volumen de recogida de leche de más de 26,5 millones de litros.

Entre sus servicios, destacan sus instalaciones y reparación de equipos de ordeño y tanques de refrigeración; un servicio veterinario; un sistema de mezclas de piensos; gestión de ayudas ganaderas; un área social; una asociación de jubilados y otra de mujeres, y un centro de recogida de leche.