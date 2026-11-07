Más de 2.000 reses se citan en las ferias ganaderas de Lamasón, Selaya y Ruesga

Gómez del Río y Media asisten a la feria ganadera de Ruesga - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 reses se han dado cita este sábado en las ferias ganaderas que han tenido lugar en Lamasón, Selaya y Ruesga, que han congregado a numerosas personas en la vuelta de las concentraciones tras un año de suspensión, gracias a la mejora de la situación sanitaria de la comunidad desde principios de mes.

El Gobierno de Cantabria ha respaldado este regreso con la asistencia de varios de sus representantes.

Así, el recinto ferial de las Heras ha acogido la 44 Feria de Ganado de Quintanilla de la Lamasón, que ha contado con la presencia de la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

La jornada ha comenzado con la entrada del ganado al recinto ferial, un total de 1.051 animales, con 850 cabezas de bovino de 15 cabañas, con predominancia de la raza Tudanca, que acreditan al Valle de Lamasón como referente de la crianza de esta raza en toda la comunidad autónoma.

El evento también ha contado con 11 manadas de yeguas, con un total de 133 animales, y 58 cabras, convirtiéndose en uno de los epicentros del calendario de ferias que más animales congrega en un solo municipio.

La cita se ha completado con la entrega de premios, la tradicional 'pasá' por la calle principal de esta localidad, así como diversas actuaciones folclóricas.

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha acudido a la III Feria Ganadera del Valle del Pisueña, celebrada en el recinto ferial de Selaya, a la que han asistido 1.000 cabezas de ganado, en lo que constituye ya una iniciativa que se va consolidando con gran éxito de afluencia.

El evento, que cuenta con la participación de los ayuntamientos de Villacarriedo, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, San Pedro del Romeral y San Roque de Río Miera en su organización, incluye también diversos actos lúdicos durante toda la jornada, tales como romerías, gymkana de caballos de silla, parrillada, bingo o un concurso de ordeño.

Asimismo, los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, han acudido a la VI Feria de Ganado de Matienzo de Ruesga, una actividad que volvió a reunir a numerosos vecinos, ganaderos y visitantes en torno a una de las actividades con mayor arraigo para el sector en la comarca.

Celebrada en la finca Las Huertas, en el centro de la localidad, ha reunido una amplia representación de ganado de distintas especies, así como una variada programación orientada a divulgar las tradiciones ligadas al campo.

Durante su visita, ambos han recorrido el recinto ferial y han podido conocer de primera mano el desarrollo de las distintas propuestas programadas, entre ellas una exhibición de perros de pastoreo, puestos de productos y oficios tradicionales y actuaciones de música tradicional.

Este tipo de concentraciones ganaderas, de gran arraigo y tradición en Cantabria, destacan por su capacidad para difundir y dar a conocer las singularidades que caracterizan a las ganaderías cántabras, además de la labor que desarrollan los ganaderos de la región para seguir impulsando el sector, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.