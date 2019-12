Más de 2.200 estudiantes participan en los cursos inmersión al inglés de la UIMP en Santander

Publicado 18/12/2019 13:29:39 CET

Un total de 2.271 estudiantes han asistido durante este año 2019 a los cursos de inmersión en lengua inglesa que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su campus de Las Llamas en Santander, una formación destinada a aquellos alumnos que han obtenido la condición de becario del Ministerio de Educación y Formación Profesional en anteriores convocatorias.

A lo largo de la edición 2019 de los cursos de inmersión en lengua inglesa han participado tanto jóvenes de entre 18 y 30 años de estudios superiores, como maestros y titulados en el Máster en Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, según ha informado en nota de prensa la UIMP.

En los cursos para estudiantes se han matriculado 2.026 alumnos, quienes han podido desarrollar sus destrezas en la modalidad general de 'Agilidad oral' o en alguna de las modalidades de inglés especializado, 'Ciencias de la salud y de la vida' o 'Ciencias sociales y humanas'. Un 70% de los estudiantes han sido mujeres y un 30% hombres, con un promedio de edad de 22 años.

Por su parte, los matriculados como maestros y profesores han contabilizado 245 alumnos, todos ellos en el programa "Área de inglés". Un 78% de los estudiantes han sido mujeres y un 22% hombres, con un promedio de edad de 28 años.

Tanto para la modalidad de estudiante, como para la de docentes, las Comunidades Autónomas de procedencia han sido, fundamentalmente, Madrid, Andalucía y Valencia.

LOS CURSOS

Los cursos de inmersión en lengua inglesa de la UIMP son impartidos por profesores nativos y complementados por un auxiliar de conversación cada 10 alumnos, dado que su objetivo es potenciar la destreza oral de los alumnos.

La formación se realiza en grupos reducidos de hasta cinco o seis alumnos, con una duración de 40 horas lectivas distribuidas en cinco días. La programación combina clases en grupo y sesiones individuales 'One to one', además de actividades complementarias por las tardes.

Los cursos se desarrollan en las sedes de la UIMP en Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de La Concepción, Barcelona, Pirineos (Huesca) y Cartagena.