Más de 270 participantes disputarán este sábado en Viérnoles el V Desafío Cántabro OCR

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TORRELAVEGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 270 personas participarán este sábado, 1 de agosto, en el V Desafío Cántabro OCR, que tiene entre sus principales novedades la celebración de las pruebas de jóvenes y adultos en horario nocturno. La carrera tendrá lugar en Viérnoles, con recorridos por el entorno del Monte Dobra, y combinará competición, deporte popular, actividades infantiles y solidaridad.

El concejal de Deportes de Torrelavega, Nacho González, y Fuen Vaquero, responsable de la organización, han presentado una edición que volverá a contar con participantes principalmente de Cantabria, pero también llegados de otras comunidades autónomas.

La jornada comenzará a las 16.00 horas con la modalidad Kids y continuará con la Familiar AMARA Cantabria, que será "100% benéfica" a favor de esta asociación. Además, habrá dorsal solidario y rifas para niños y adultos con el objetivo de recaudar fondos para AMARA Cantabria.

A partir de las 21.00 horas comenzarán las tandas de jóvenes y adultos.

Vaquero ha destacado que este año la prueba se presenta como "única OCR nocturna", una característica que transformará también el recorrido. "Toda la parte del monte va a estar iluminada, los obstáculos iluminados". Los participantes deberán llevar frontal, dado que las primeras salidas comenzarán todavía con luz y la carrera continuará al anochecer.

La prueba ofrecerá un recorrido de ocho kilómetros, con modalidades competitiva, popular y por equipos, y otro de cuatro kilómetros para quienes quieran iniciarse en las carreras de obstáculos. Este último incorpora como novedad la modalidad de andarines, mientras que los jóvenes podrán participar a partir de los 14 años.

Según ha explicado Vaquero, el recorrido largo tendrá un desnivel máximo de aproximadamente 300 metros y el de cuatro kilómetros, alrededor de 100 metros. Ambos discurrirán por Viérnoles y el Monte Dobra y los participantes tendrán que superar más de 35 obstáculos distribuidos a lo largo del trazado.

La zona final concentrará algunos de los elementos más característicos de la prueba, como Cueva del Soplao y Rayar el Palu, a los que se suma este año una nueva dificultad. "La rampa final se convierte en Rocódromo Final", ha avanzado Vaquero, quien considera que será "una gran novedad que les va a gustar mucho".

El Desafío Cántabro forma parte de la Liga Nacional OCRA España 2026 y es clasificatorio para el Campeonato Nacional y el Campeonato Europeo de 2027. La jornada se completará con DJ y foodtruck, reforzando el ambiente festivo alrededor de la competición.

El concejal ha puesto en valor la consolidación de una prueba que alcanza su quinta edición, su capacidad para atraer participantes de fuera de Cantabria y la incorporación de novedades que permiten ampliar la participación a diferentes edades y niveles.

La actividad está patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega, la Junta Vecinal de Viérnoles, Plásticos Aspla, Bodegotrans y Desguaces Velarde.