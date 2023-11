Más de 3.500 personas se manifiestan en Santander contra la amnistía

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más 3.500 personas se han concentrado desde la siete de la tarde en los aledaños de la sede del PSOE de Cantabria, en la calle Tres de Noviembre de Santander, contra el acuerdo de los socialistas con ERC y la ley de amnistía de cara a la investidura del ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Más tarde, sobre las ocho, han cortado el tráfico de subida y bajada en San Fernando, a dicha altura, que coincide con el túnel de la calle de Burgos, durante una media hora, en la que se han lanzado bengalas.

Mientras gran parte de los concentrados ha permanecido en el lugar coreando consignas en favor de la unidad de España y contra Pedro Sánchez, un grupo ha bajado hasta la Delegación del Gobierno, en la calle Calvo Sotelo, por la que tampoco han podido circular los vehículos, y donde seguían concentrados a las nueve de la noche.

Entre los asistentes estaban los concejales de Vox del Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco y Emilio del Valle, y la diputada Natividad Pérez. También se había anunciado la presencia de la portavoz parlamentaria de este grupo, Leticia Díaz.

Bajo el lema 'No a la amnistía', los manifestantes ha ido acudiendo a la Alameda de Oviedo y calle Vargas en respuesta a una convocatoria desde las redes sociales para concentrarse a las 19.30 horas frente a la sede socialista. Una concentración sin convocantes conocidos y que no contaba con permiso, según confirmaba hoy la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

Poco a poco, la gente, portando numerosas banderas de España, pancartas, bufandas y paraguas con los colores rojo y amarillo, se ha ido concentrando en la Alameda y en la subida de la calle Eulalio Ferrer, que también se ha llenado de personas, y por la que se accede a la sede socialista, que estaba cerrada, aunque se veía luz en un lateral, y custodiada por dos furgones policiales.

Los concentrados gritaron consignas contra Pedro Sánchez y en favor de la unidad de España, pidiendo la dimisión del actual presidente en funciones y la del expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.

'A prisión, Puigdemont' ha sido uno de los lemas más coreados, así como 'Que te vote Txapote'. Los manifestantes, de todas las edades, también han coreado 'No son socialistas, son comunistas' y han dedicado insultos a Pedro Sánchez, al que han calificado de "traidor" y de "mentiroso", y a quien han pedido que convoque elecciones. 'Es una basura tu investidura', gritaban.

Además, portaban pancartas en las que se podía leer 'España 1, no 51' y 'España no se vende' o 'España no vende sus valores'.

Algunos de los asistentes también han increpado a la prensa, acusando a los periodistas de "vendidos" y tratando de obstaculizar su labor.

Tras una media hora concentrados en las proximidades de la sede socialista, han decidido cortar el tráfico en San Fernando "para que se nos vea", y pocos minutos antes de las 20.00 horas ya no se podía circular desde la rotonda de Perines en dirección al centro. Han lanzado algunas bengalas rojas y naranjas y gritado "España unida, jamás será vencida'. Sobre las 20.15 horas han comenzado a dispersarse y el tráfico ha recuperado la normalidad.

Sin embargo, un grupo se ha dirigido a la Delegación del Gobierno. cortando a la circulación los cuatro carriles de Calvo Sotelo, que a estas horas ya se ha restablecido.